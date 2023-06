女優グウィネス・パルトロウ(50)が自身のSNSで、2002年のアカデミー賞授賞式で纏ったドレスを娘のアップルさん(19)が試着する姿を披露した。このドレスは上半身が透ける素材でできており、当時のグウィネスはノーブラで着用して「史上最悪のドレス」と批判を浴びた。しかし2013年になってグウィネスは、このドレスを着た時を振り返り「ブラジャーを着けるべきだった」と後悔したことを明かしていた。

グウィネス・パルトロウは元夫で英バンド「コールドプレイ」のフロントマン、クリス・マーティン(46)との間に娘アップルさんと息子モーゼスさん(17)をもうけている。

アップルさんは、米テネシー州ナッシュビルにあるヴァンダービルト大学の学生で、先月14日に19歳の誕生日を迎えたばかりだ。当日はグウィネスが自身のInstagramで、娘への祝福メッセージと写真を公開していた。

そんなグウィネスが現地時間15日、娘アップルさんの近影を自身のInstagramストーリーで公開した。写真では、自宅のウォークインクローゼットと思われる場所で、アップルさんが豪華なロングドレスを試着している。

ドレスは上半身に透ける素材が使用され、黒いスカートが裾に向けて大きく広がるボールガウンだ。アップルさんはブロンドのロングヘアをポニーテールにまとめ、片手を顎の下に置き、もう片方の手を腰に当ててポーズを取っていた。

写真上部には、「アップルは、あなたのファッション・アーカイブを着たことがあるかしら?」というメッセージが記された。

アップルさんが試着したのは、グウィネスが2002年にアカデミー賞授賞式のレッドカーペットで着用し、物議を醸した「アレキサンダー・マックイーン」のゴシック風ドレスだった。

当時、グウィネスはこのドレスをノーブラで着ていたため、胸のラインが露わになりバストトップも透けて見えていた。彼女はロングヘアを三つ編みにしてシニヨンにまとめ、ダークなアイメイクを施していた。

だがドレスは不評で、「魅力がない」「体型を崩しているゴスの衣装」「ファッションの失敗」「史上最悪のドレス」などと批判が殺到したのだ。

グウィネスは2013年、自身のライフスタイルブランド『Goop』の公式ウェブサイトで質問に答えた際、このドレスを着た時の後悔を語っていた。

「ドレス自体は今でも気に入っているんだけど、ブラジャーを着けるべきだったわ。それにシンプルなビーチヘア(潮風になびくウェーブヘア)でメイクも控えめにしておくべきだった。そうすれば私の望み通り、アカデミー賞でちょっとしたパンクな感じに仕上がったはずよ。」

しかし2021年に米ファッション誌『VOGUE』の動画に登場した際には、このドレスについてポジティブな意見を述べた。

グウィネスは「誰もが、あのドレスを本当に嫌っていたわ。でも私はちょっとヤバいかなって感じで、ハマっているのよ」と言い、こう続けた。

「みんなが本当に批判的だったから、しばらくは変な二日酔い状態だった。当時はゴス過ぎるとかハード過ぎるとか言われたし、みんなにショックを与えたと思う。でも私は気に入っているわよ。」

ちなみに最近では透けるファッションが大流行しており、多くのハリウッド女優やモデルなどが大胆な衣装に身を包んで公の場に現れている。

ジェニファー・ローレンスやエルザ・ホスクが透けるドレスでレッドカーペットに登場したほか、リリー・ローズ・デップやケンダル・ジェンナーはノーブラで透けるトップスを着用する姿が目撃されていた。

画像1〜3枚目は『Gwyneth Paltrow 2021年6月8日付Instagram「One of the reasons I love jewelry so much is because it’s so expressive.」、2023年5月14日付Instagram「Happy Birthday my angel.」、2023年6月15日付Instagram』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)