オリエンタルランド「東京ディズニーリゾート」のあゆみと未来を紹介！

1983年の東京ディズニーランド開園から、2024年の新テーマポート「ファンタジースプリングス」オープン、そして2028年に就航予定のディズニークルーズまで、常に進化を続けるパークの歴史を貴重な画像とともに紐解きます。

夢と魔法の世界がどのように作られ、発展してきたのか、その軌跡を紹介します☆

東京ディズニーリゾートのあゆみ

1979年4月30日（※日本時間では5月1日）

ウォルト・ディズニー・プロダクションズ(当時)と業務提携に関する最終契約締結。

日本にディズニーランドが誕生することになりました。

1982年東京ディズニーランド 建設中の様子。

貴重な上空からの工事の様子も公開されています。

1983年4月15日

「東京ディズニーランド」 グランドオープン

1983年4月15日

「東京ディズニーランド・パレード」スタート(1988年4月終了)

デイタイムパレードがパークに誕生しました。

1984年4月15日「東京ディズニーランド」 開園1周年。

1985年3月9日「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード」スタート (1995年6月終了)

ナイトタイムパレードもスタート。

夜のパークの魅力がまた広がりました。

1987年7月4日「ビッグサンダー・マウンテン」オープン

今なお人気のコースタータイプアトラクション「ビッグサンダー・マウンテン」がウエスタンランドにオープン。

1988年4月15日「東京ディズニーランド」 開園5周年

開園5周年を祝うバルーンケーキが登場しました。

1988年4月15日「ディズニー・クラシックス・オン・パレード」スタート(1991年4月終了)

5周年に合わせ、デイタイムパレード「ディズニー・クラシックス・オン・パレード」がスタート。

1988年4月15日

東京ディズニーランド5周年「フライング・ミッキー・フレンドシップ・ツアー」も実施。

1988年4月15日

東京ディズニーランド5周年記者発表 「第2テーマパーク建設構想」を発表

そして5周年当日、日本に2つ目となるテーマパークを建設する構想が発表されました。

1988年12月1日 JR京葉線舞浜駅開業

東京ディズニーリゾートの電車利用での玄関口となるJR舞浜駅もオープン。

1989年7月12日「スター・ツアーズ」オープン

ディズニー映画『スター・ウォーズ』の世界観が東京ディズニーリゾートに。

「スター・ツアーズ」がオープンしました。

1991年4月15日「ディズニー・パーティグラ・パレード」スタート(1993年4月終了)

開園8周年当日である1991年4月15日に「ディズニー・パーティグラ・パレード」がスタート。

1992年10月1日「クリッターカントリー」「スプラッシュ・マウンテン」オープン

東京ディズニーランドに小動物たちが住む「クリッターカントリー」が誕生。

あわせて人気アトラクションの「スプラッシュ・マウンテン」がオープンしました。

1993年4月15日「東京ディズニーランド」開園10周年。

1993年4月15日「ディズニー・ファンタジー・オン・パレード」スタート(1998年4月終了)

開園10周年にあわせ「ディズニー・ファンタジー・オン・パレード」がスタート。

1995年7月21日「ディズニー・ファンティリュージョン！」スタート(2001年5月終了)

約6年にわたって夜のパークを彩った「ディズニー・ファンティリュージョン！」がスタート。

1996年4月15日「トゥーンタウン」大公開

開園13周年にあわせ、「ミッキーマウス」たちが住む街「トゥーンタウン」が公開されました。

1997年4月15日「ミクロアドベンチャー！」オープン(2010年5月クローズ)

トゥモローランドに「ミクロアドベンチャー！」がオープン。

1998年4月15日「東京ディズニーランド」開園15周年。

1998年4月15日「ディズニーカーニバル」スタート(2000年4月終了)

開園15周年にあわせデイタイムパレード「ディズニーカーニバル」がスタート。

1998年10月22日 東京ディズニーシー着工式(鍬入れ)

鍬入れご行われ、ついに第2のテーマパークである東京ディズニーシーの建設がスタートしました。

東京ディズニーシー着工式(記者会見)

1998年 東京ディズニーシー 建設中の様子。

2000年4月15日「ディズニー・オン・パレード／100イヤーズ・オブ・マジック」スタート(2003年1月終了)

2000年7月7日「ディズニーアンバサダーホテル」オープン

初のディズニーホテルとなる「ディズニーアンバサダーホテル」がオープン。

2001年3月1日「ボン・ヴォヤージュ」オープン

日本最大級のディズニーグッズショップである「ボン・ヴォヤージュ」もオープン。

2001年6月1日「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」スタート

ナイトタイムパレード「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」がスタート。

2001年7月27日「ディズニーリゾートライン」開業

東京ディズニーリゾートを結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」が開業。

2001年9月4日「東京ディズニーシー」グランドオープン

第2のテーマパークがついにオープン。

2001年9月4日「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」オープン

東京ディズニーシーでの冒険の余韻をそのままに、パークの中に宿泊できるディズニーテーマパーク一体型ホテルが誕生しました。

東京ディズニーシー「ポルト・パラディーゾ・ウォーターカーニバル」スタート(2006年5月終了)

メディテレーニアンハーバーをつかったデイタイムショーも公演されました。

2001年9月4日東京ディズニーシー「ディズニーシー・シンフォニー」スタート(2004年4月終了)

夜は「ディズニーシー・シンフォニー」を公演。

2003年1月25日東京ディズニーランド「ディズニー・ドリームス・オン・パレード」スタート(2006年3月終了)

2003年4月15日「東京ディズニーランド」開園20周年。

2004年4月15日東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」オープン

ディズニー／ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの主人公｢バズ・ライトイヤー｣がメインとなるアトラクションが登場。

2004年7月17日東京ディズニーシー「ブラヴィッシーモ！」スタート(2010年11月終了)

火の精と水の精が織りなすストーリーと迫力の演出が魅力の「ブラヴィッシーモ！」の公演がスタート。

2005年7月21日東京ディズニーシー「レイジングスピリッツ」オープン。

2006年3月31日東京ディズニーランド「ディズニー・ドリームス・オン・パレード“ムービン・オン”」スタート (2008年4月終了)

東京ディズニーランドのデイタイムパレード「ディズニー・ドリームス・オン・パレード“ムービン・オン”」がスタート。

2006年7月14日東京ディズニーシー「レジェンド・オブ・ミシカ」スタート(2014年9月終了)

東京ディズニーシーのデイタイムショー「レジェンド・オブ・ミシカ」。

8年以上にわたって公演された人気ショーがスタートしました。

2006年9月4日「東京ディズニーシー」開園5周年

「東京ディズニーシー」開園5周年。

おなじみのディレクターコスチュームの「ミッキー＆フレンズ」も登場。

2006年9月4日東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー」オープン

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロントに人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」がオープン。

2008年4月15日「東京ディズニーリゾート」25周年。

2008年4月15日東京ディズニーランド「ジュビレーション！」スタート(2013年4月終了)

開園25周年にあわせデイタイムパレード「ジュビレーション！」がスタート。

2008年7月8日「東京ディズニーランドホテル」オープン

東京ディズニーランドに隣接する第3のディズニーホテル「東京ディズニーランドホテル」がオープン。

2009年4月15日東京ディズニーランド「モンスターズ・インク“ライド＆ゴーシーク！”」オープン

開園28周年当日、トゥモローランドに「モンスターズ・インク“ライド＆ゴーシーク！”」がオープン。

2010年8月27日東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 「5億人目のゲスト来園セレモニー」

東京ディズニーリゾートに5億人目となるゲストが来園。

記念セレモニーが開催されました。

2011年4月28日東京ディズニーシー「ファンタズミック！」スタート

夜のハーバーショー「ファンタズミック！」がスタート。

2011年7月8日東京ディズニーシー「ヴィレッジ・グリーティングプレイス」オープン

アメリカンウォーターフロント／ケープコッドに「ダッフィー」にあえるグリーティング施設がオープン。

2011年7月18日東京ディズニーシー「ジャスミンのフライングカーペット」オープン

アラビアンコーストにディズニー映画『アラジン』をテーマにしたアトラクション「ジャスミンのフライングカーペット」がオープン。

2011年9月4日「東京ディズニーシー」開園10周年

東京ディズニーシー10thアニバーサリー “Be Magical!”開催。

2012年7月9日東京ディズニーシー「トイ・ストーリー・マニア！」オープン

アメリカンウォーターフロントにディズニー／ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの世界が誕生。

2013年4月15日「東京ディズニーランド」開園30周年

同日、東京ディズニーランド「ハピネス・イズ・ヒア」がスタート。(2018年4月終了)

2014年5月29日東京ディズニーランド「ワンス・アポン・ア・タイム」スタート(2017年11月終了)

シンデレラ城を使ったプロジェクションマッピングショー「ワンス・アポン・ア・タイム」がスタート。

2015年7月17日東京ディズニーランド「スティッチ・エンカウンター」オープン

トゥモローランドに『リロ＆スティッチ』シリーズの主人公「スティッチ」のアトラクション「スティッチ・エンカウンター」がオープン。

2016年7月9日東京ディズニーシー・ミュージカルショー「アウト・オブ・シャドウランド」スタート。

2016年9月4日「東京ディズニーシー」開園15周年

東京ディズニーシー15周年“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”を開催。

2016年11月22日東京ディズニーランド・新エリア「キャンプ・ウッドチャック」オープン

ウエスタンランドに新エリアが登場。

2017年4月5日東京ディズニーランド大規模開発の起工式開催

ニューファンタジーランドをはじめとする大規模開発がスタート。

2017年5月12日東京ディズニーシー「ニモ＆フレンズ・シーライダー」オープン

ディズニー＆ピクサー映画『ファインディング・ニモ』をテーマにした「ニモ＆フレンズ・シーライダー」がオープン。

2017年7月31日東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 「7億人目のゲスト来園セレモニー」。

2018年4月15日「東京ディズニーランド」開園35周年。

2018年4月15日東京ディズニーランド「ドリーミング・アップ！」スタート(2023年4月終了)

2019年5月21日東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトの起工式開催。

鍬入れが実施されました。

2019年7月23日東京ディズニーシー「ソアリン：ファンタスティック・フライト」オープン

メディテレーニアンハーバーに新アトラクション「ソアリン：ファンタスティック・フライト」がオープン。

2019年7月23日東京ディズニーシー・ミュージカルショー「ソング・オブ・ミラージュ」スタート。

2020年9月28日東京ディズニーランド大規模開発エリアオープン

東京ディズニーランドに新エリアが誕生。

ニューファンタジーランドをはじめ、トゥーンタウン、トゥモローランドに新アトラクションやショップが誕生しました。

2021年4月1日東京ディズニーランド「ファンタジーランド・フォレストシアター」オープン

『ミッキーのマジカルミュージックワールド』を公演。

「東京ディズニーシー」開園20周年

2021年9月4日「東京ディズニーシー」開園20周年。

アニバーサリーイベント“東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！”開催。

8億人目のゲスト来園

2022年2月26日、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーにて「8億人目のゲスト来園」を達成。

記念すべきセレモニーが行われました。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル開業

2022年4月5日「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル」が開業。

おもちゃの世界に入り込んだような没入感あふれるディズニーホテルが誕生しました。

東京ディズニーシー「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」

2022年11月11日、東京ディズニーシーにて「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」がスタート。

メディテレーニアンハーバーを舞台に、プロジェクションマッピングやレーザーなどを駆使した壮大なナイトタイムエンターテイメントが公演されています。

「東京ディズニーランド」開園40周年

2023年4月15日「東京ディズニーランド」開園40周年。

アニバーサリーイベント“東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”が開催されました。

同日より、新しいデイタイムパレード｢ディズニー・ハーモニー・イン・カラー！｣の公演がスタート。

エンターテイメントプログラムも40周年の祝祭感あふれる内容で展開されました。

東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル

2024年4月1日からは、東京ディズニーシーで「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」が開催。

食の世界を巡る新しいイベントがラインナップされています。

東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」オープン

2024年東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」建設中の様子。

着々と開発が進む大規模プロジェクトの全貌が見えてきました。

そして2024年6月6日、東京ディズニーシー第8のテーマポート「ファンタジースプリングス」が待望のグランドオープン。

“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマにした、壮大なエリアが誕生しました。

ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにした「フローズンキングダム」。

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「ラプンツェルの森」。

ディズニー映画『ピーター・パン』をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」。

映画の世界を美しく表現した魔法の泉の数々。

さらに、パーク一体型の新たなディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」も同時に開業しました。

東京ディズニーシー ダッフィー＆フレンズ20周年

2025年4月8日からは、東京ディズニーシーにて「ダッフィー＆フレンズ20周年アニバーサリーイベント“カラフル・ハピネス”」が開催。

たくさんの仲間たちがお祝いします。

東京ディズニーシー「ドリームス・テイク・フライト」

2025年7月16日、東京ディズニーシーで新たなエンターテイメント「ドリームス・テイク・フライト」がスタート。

冒険の空へと飛び立つ夢あふれるショーが展開されます。

9億人目のゲスト来園

2026年1月6日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで「9億人目のゲスト来園」を達成。

記念のセレモニーが行われ、新たな節目を迎えました。

ディズニークルーズ

そして2028年には、日本を拠点とする「ディズニークルーズ」が就航予定。

海の上でもディズニーの魔法を体験できる、新たなリゾートの形が始動します。

ウォルト・ディズニーが語った「ディズニーランドは永遠に完成しない。この世界に想像力が残っている限り、成長し続ける」の言葉通り、常に成長し続けてきた東京ディズニーリゾート。

これまでのあゆみと、これからの未来への記録の紹介でした。

(c)Disney

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