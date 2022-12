《Now everything colored and looks better やっと髪も爪も綺麗になった笑》

12月14日、Instagramにこう綴ったのは元フィギュアスケート選手の村主章枝(41)だ。

‘06年のトリノオリンピックで4位に入賞するなど、日本女子フィギュアスケート界で一時代を築いた村主。’14年11月に引退を発表し、28年間の競技者人生に幕を下ろした。その後はグラビアに挑戦するなど、幅広いジャンルで活躍。そして、現在はアメリカ・ラスベガスで暮らしている。

9日、冬バージョンにしたというネイルの写真をInstagramにアップした村主。10日にはまつ毛にエクステを施したと明かし、11日には《久々のテレビ収録もあるので、髪の毛を染めに行きました!》と報告。

そして、14日に冒頭のように美容について投稿した。この投稿ではカメラに向かって、ヘアースタイルがよくわかるように髪の毛を梳くような仕草をする自身の様子を写した動画もアップしている。

Instagramのコメント欄には《大人の女性を感じました》《美しいずっと見ていたい》《磨きが掛かって神々しい美しさです》と村主の美貌を讃える声が相次いでいる。一方で、ほっそりとしたフェイスラインを見て、村主の健康状態を気に掛けるコメントも。

《村主さん、痩せました?》

《痩せすぎじゃないかな》

《ちょっと身体が心配になる》

《ご本人と解らないくらい痩せておられて、ちょっとビックリしました》

この変化に対しては「アプリの加工が影響しているのでは?」と指摘する人も現れた。村主の健康的な姿を多くの人たちが待ち望んでいるようだ。