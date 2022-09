テイラー・スウィフト(2022年9月9日、第47回トロント国際映画祭)写真/AP/アフロ



(小林偉:放送作家・大学講師)

[JBpressの今日の記事(トップページ)へ]

洋の東西を越えた、親子の愛情

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #dca10d}p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Hiragino Sans'}span.s1 {text-decoration: underline}span.s2 {color: #000000}span.s3 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #dca10d}p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Hiragino Sans'}span.s1 {text-decoration: underline}

ギターの神様とも称されるエリック・クラプトンの大ヒット曲に『TEARS IN HEAVEN』という曲がありますよね。

1991年3月、当時4歳半だった彼の息子が自宅マンションの53階から誤って転落し亡くなるという悲劇的な事故が起きました。悲嘆に暮れた彼が翌年、その息子へ向け「天国でまた君に会っても、俺のことを覚えていてくれるかな?」と問いかける内容のこの曲をリリース。エリックの切々とした歌声もあって、多くの人に感動を与えたのは言うまでもありません。

親から子へ、子から親へ・・・それぞれのメッセージを載せた曲というのは、洋の東西を越え、聴く者の心を揺さぶるものです。今回はそんな曲を選んでみました。

最初は、現在のロック界を代表するバンドによる、こちらの曲です。

●SOMETIMES YOU CAN’T MAKE IT ON YOUR OWN/U2

アイルランド出身。社会的なメッセージを込めた曲も多い、熱きバンドであるU2ですが、この曲はヴォーカルのボノ自身の個人的な想いを載せたものです。

長いタイトルですが、直訳すると「時には一人でやれないこともあるさ」という意味。実はボノ、14歳の時にお母さんを亡くして、その後はシングルファーザーとなったお父さんに育ててもらったという過去を持っています。

そんなお父さんもボノが40歳を迎えた2000年に亡くなってしまい、そのときに作ったのがこの曲なんです。

歌詞を抄訳してみますと「あんたはいつも、俺はタフで人に厳しいって言ってたな。でも、いつも正しい必要はない」「あんたとはケンカもしたが、受けてきた痛みを少し分けてくれても良かったんだ。時には一人でやれないことだってあるんだから」というような内容。奥さんを亡くし、必死にボノら子どもたちのために、慣れない家事をこなし、愚痴をこぼすこともほとんどなかった父へ・・・ボノからの手紙のような歌詞なんですね。

今でもボノはライブでこの曲を歌う時だけ、トレードマークのサングラスを外し、天に向かうように歌います・・・。

続いては、日本でも大人気を誇る、こちらの女性シンガー。

●THE BEST DAY/TAYLOR SWIFT

テイラー・スウィフトの「ザ・ベスト・デイ」という曲。これまでにグラミー賞を実に11回も受賞し、現代のアメリカを代表するシンガー・ソングライターである彼女が、2010年にリリースしたものです。

歌詞を簡単に訳していくと「5歳の頃、寒い日にコートを着て家路を急いでいた時、お母さんの足を握りしめていた。そんな時が最高の日だって、私も感じていた」「13歳の頃、学校でいじめられていた時、お母さんとドライブしながらお喋りしていると、いじめっ子のことも忘れられた。そんな時が最高の時だって思っていた」「私たちには素敵なお父さんもいる。それがお母さんを素敵なレディにもしている」「3歳の時のビデオを見たら、そこにはお姫様の私がいた。ずっとずっと、貴方たちは私を見守ってくれている。どう思っているか分からないけど、この歌で伝えたい、これまで過ごした日々は最高だってことを」

この曲のMVは、テイラー自身の幼い頃を収めたホームビデオで構成されていて、最後には「I LOVE MOM」と添えられています。娘として、両親への温かい想いが込められている歌詞ですよね。何でも両親が訪れたライブでこの曲を歌うと、母は涙して席を立ってしまうとか。

次はカントリー界の大御所の名曲。

●COAT OF MANY COLORS/DOLLY PARTON

76歳となった今も、アメリカのエンターテインメント界の大御所として君臨するドリー・パートンですが、彼女が幼い頃、家は貧しく、ドリー自身も子役などをこなしながら、家計を助けていたそうです。

そんな彼女が1971年に、貧しかった自分の家庭のことを歌ったのがこの曲。タイトルは「いろんな色が入ったコート」という意味ですね。

歌詞を訳してみると・・・「子どもの頃、秋も深まった時期に、お母さんが小さな布きれで、いろんな色をしたツキハギのコートを作ってくれた。聖書にも手製のコートの話が出てくるから、あなたも幸せになれるかもと言いながら」「私はとても嬉しかった。お母さんが私のために作ってくれたんだから」

「でも、喜んで、そのコートを着て学校へ行ったら、友達が皆、笑った」「私はどうして皆が笑うのか分からなかった。だって、私は豊かな気持ちに満たされていたから」「『これはお母さんが作ってくれた素晴らしいコートだ。皆が着ているものより、きっと値打ちがあるんだ』って言ったけど、皆はバカにするのをやめない」「だから彼らに教えてやろうと思った。たとえお金がなくても、心さえ豊かになれば、貧しくはないのだと。これは、私のためにお母さんが心を込めて作ってくれたコートなんだと」。

・・・この曲は今も世界中で多くの歌手がカバーしたり、ライブで歌い継がれている曲となりました。

ちなみに、この母が作ってくれた実際のコートは、ドリー自身の記念館に今も展示されているそうです。

最後は、この曲。

●ISN’T SHE LOVELY?/STEVIE WONDER

スティーヴィー・ワンダーが1976年にリリースした曲で、「可愛いアイシャ」という邦題がつけられています。原題を直訳すると「彼女、可愛くない?」という感じでしょうか。

ご存知の通り、スティーヴィーは生まれつき目が不自由。そんな彼にとって最初の子どもである長女アイシャが誕生した時に作られた曲なんです。

冒頭から、赤ん坊の声が挿入され、その後も間奏部分にスティーヴィーが赤ん坊と一緒にお風呂に入っている様子などのやり取りがそのまま使われています。その間、歌詞はごくシンプルに「Isn‘t she lovely・・made from love・・彼女って可愛くない?彼女は愛から作られたんだ」と繰り返し、ハーモニカのやさしい音色が続くという構成です。

目の不自由なスティーヴィーにとって、この赤ん坊が発する声や音が全て。それが、初めて親となった彼にとって、とてもとても愛らしく感じたのでしょうね。でも、そんな愛娘の姿を見ることができない・・・だから何度も「彼女、可愛くないかい?」と繰り返すこの曲を作らずにはいられなかったのでしょう。

ちなみに、今ではアイシャもすっかり大人になって、スティーヴィーのライブにコーラスとして参加したりしています。

親への想い、子への想い・・・皆さんもこうした曲を聴きながら、今一度・・・。

筆者:小林 偉