若いウクライナの国防体制作り

ウクライナとロシアの間では、大きな国力(2020年世界GDP=国内総生産ランキング:ロシア11位、ウクライナ55位)と軍事費(ロシアがウクライナの13倍)の差を背景に、軍事力の比較において、ロシア軍の強大さがウクライナ軍を圧倒している。

しかし、圧倒的に優勢なロシア軍はウクライナ軍の粘り強い抵抗に遭って苦戦し、ウクライナ軍は戦力の劣勢を跳ねのけて善戦敢闘している。

そのカギは、ウクライナ軍が、NATO(北大西洋条約機構)標準化とコンパクトで機動性に富んだ部隊作りを目指して、ソ連型軍隊からNATO(欧米)型軍隊への転換を図ってきたことにある。

ウクライナは、2021年8月24日に独立30周年記念式典を迎えた人間で言えば30歳代に入ったばかりの若い国である。

同国は、旧ソ連邦崩壊後、その構成共和国の一つ「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」の領域を継ぐ形で成立し、その地理的範囲を領土とする自由で、自己決定できる国としての完全な独立主権国家である。

東西冷戦下の旧ソ連邦時代、軍事上の前線と位置づけられ攻撃的な性格の強い部隊が配備されていたウクライナは、ソ連邦崩壊に伴い膨大な軍事施設と兵力、組織および装備品などをそのまま受け継ぐこととなった。

しかし、1991年に独立したことによって自国防衛、すなわち国防が主任務となったウクライナ軍にとって、旧ソ連型の攻撃的で大規模な兵力を擁する軍事組織、装備品などは不要となった。

国家防衛に特化した、また国力国情に応じた軍隊作りに政策転換した。

そして、ウクライナは独立から5年後の1996年に、旧ソ連型の軍から国防を主任務とする軍事組織への移行を完了した。

NATO型軍隊への転換を目指した軍改革

その後、 2000年2月に策定された「軍事力整備計画」では、 NATO標準化とコンパクトで機動性に富んだ部隊編成を目指すとし、それ以来、国防省は同計画に基づき機構改革、部隊改編、兵力の削減、老朽化した装備品の用途廃止などの軍改革を推進した。

1996年時点で合計約70万人いた軍人および文官は、2012年末時点で18.4万人にまで削減され、将来的には10万人まで削減する計画であった。

しかし、ウクライナ東部情勢の悪化などを受け、2015年には総定員約25万人に拡大された。

また、2002〜2003年にかけてNATOの協力を得て国防計画の見直しが行われ、2004年6月には今後の軍改革の方向性と最終的な目標を明示した「戦略国防報告」が公表された。

2005年には、「2006〜2011年の間のウクライナ軍発展国家プログラム」が、2013年には「2017年までのウクライナ軍改革・発展段階」が策定された。

完全職業軍人化のほか、指揮統制システム、装備、教育訓練などの分野における軍改革が段階的に推進された。

なお、完全職業軍人化については、2013年秋をもっていったん徴兵制が廃止された。

しかし、ウクライナでは、2014年のロシアのクリミア半島併合とウクライナ東部に対する軍事介入によって一挙に情勢が悪化した。

それ以降、ウクライナは困難に直面しつつ、平和的解決を目指し努力を継続してきた。

同時に、一時的動員を定期的に実施しつつ、2014年に徴兵制を復活させるなど、国防力の強化に努めてきた。

その一環として、2019年2月の憲法改正により、将来的なNATO加盟を目指す方針を確定させた。

ウクライナでは、18歳以上の男子に兵役義務が課せられている。任期は18か月(1.5年)であり、兵役経験者などの予備役が約90万人いる。

ウクライナには、正規軍とは別に、2014年のロシアによるクリミア半島併合などを受けて創設された有志の市民ボランティアで構成する「領土防衛隊」があり、ロシアの軍事侵攻に直面し、その人数は劇的に増加していると言われている。

また、今般のロシアの軍事侵攻に備えるため、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、18歳から60歳の男性の出国を原則禁止して総動員態勢の措置をとった。

NATOによる教育訓練

NATOによるウクライナ軍に対する教育訓練の取組みは、2008年、ロシアがグルジア(ジョージア)に侵攻したロシア・グルジア戦争を契機として本格的に開始された。

この取組みには、米国や英国、カナダ、ポーランド(1999年加盟)、ルーマニア(2004年加盟)などNATO加盟の8か国が参加し、従来のソ連型軍隊からNATO(欧米)型軍隊へシフトする支援を行ってきた。

ソ連式の指揮は、伝統的に厳格なトップダウン(上意下達)型のアプローチで、上官が部下へ命令を下す。

下位の兵士が考えたり、状況に合わせて変化させたりする権限をほとんど与えない硬直したスタイルである。

他方、NATO型はいわゆる委任型指揮というアプローチで、上官が作戦・戦闘の目標を設定し、それに向けた具体的方法などの意思決定を指揮系統のできるだけ下に位置する者、場合によっては個々の兵士に委ねるという柔軟なやり方をとる。

ソ連型戦術は、まず一斉砲撃を行ってから、部隊を大量投入し、敵の陣地を奪おうとするものだ。

スターリン時代からほとんど変わらない定型的な戦法をロシアが採っているの対し、NATO型は戦況に適応したより柔軟・機敏で機動性に富んだ戦術である。

また、NATOは下士官の地位を確立した。それは、経験のある兵士が権限のある階級(下士官)に昇進し、上層部と現場の部隊をつなぐ重要な橋渡し的な役割を果たすものである。

一方、ロシア軍の下士官は現在、契約勤務制度(一種の任期制職業軍人)による契約軍人で賄われているが、1990年代まで遡ればロシア軍には契約軍人という制度自体がなく、将校のほかは下士官も兵士も徴兵で賄っていたようにその地位・権限は概して高くない。

これまでの訓練期間中、ウクライナ軍の中にはNATO型訓練に反発する動きもあった。

しかし、2014年にロシアのクリミア半島併合とウクライナ東部への軍事介入を許したことが契機となり改革が進んだ。

当時のペトロ・ポロシェンコ大統領が軍事改革の推進を命じ、NATOの取り組みを活性化させたのである。

昨年(2021)、ロシアからの脅威が増すにつれ、軍事訓練のペースも加速した。

ウクライナ軍では、NATOアドバイザーの下でロシアの侵攻に対抗する防衛計画が策定され、また、例えば英国が提供した次世代軽対戦車(NLAW)ミサイルをウクライナ軍部隊が円滑に使用できるよう急いで対応した。

このようにして、ウクライナ軍はNATOのルールに沿って戦争をする方法を学び、2022年2月末に始まったロシアの軍事侵攻でそれを実践し、善戦敢闘する成果を出すまでに成長している。

G7大使ウクライナ・サポート・グループ

前述の通り、近年、ウクライナ国防省が優先的に取り組んできた課題は、東部地域における武装勢力などへの対応と、ウクライナ軍のNATO軍標準化に向けた軍改革である。

NATO加盟国およびパートナー国などの支援を受け、軍のNATO軍標準化に向け着実に取り組んできた。

同時に、国内における多国籍軍参加による総合演習の計画および海外演習への積極的な参加を通じ、パートナー国との防衛協力の進展を図っている。

これらの支援の中核となっているのが、2015年、ドイツ・エルマウで行われたG7サミットにおいて、当時の独アンゲラ・メルケル首相の提唱を受けて合意された「G7大使ウクライナ・サポート・グループ」(G7 Ambassadors' Support Group on Ukraine)という枠組みである。

これはウクライナに駐在するG7各国の大使による枠組みで、本国と連携しながらウクライナの改革を支援していこうというものである。

本枠組みは、G7サミット議長国の在ウクライナ大使が議長となり、G7大使グループが定期的に会合して改革に向けた支援のあり方を協議し、ウクライナ政府の改革を支援するとともに、様々な制度や政策のあり方につきウクライナ政府と緊密に協議を重ねてきた。

活動の対象は、司法改革支援、法執行機関改革、経済・財政政策、投資環境整備、軍産複合体改革など多岐にわたっている。

「G7大使ウクライナ・サポート・グループ」は、2022年1月に2022年の活動計画を発表した。

その冒頭、G7メンバーは、自由、民主主義、法の支配、人権についての共通理解を有するウクライナのパートナーであり、ウクライナの独立、主権、領土一体性を引き続き一貫して防衛していると述べている。

具体的な課題リストでは、「公正で強靭な機構」(裁判改革、汚職対策、効果的なガバナンスと機構)、「繁栄した経済」(経済発展、グリーン移行とエネルギー分野改革)、「安全な国」(安全保障・国防分野、治安システム)の3つの主要な改革方向性での詳細な具体的課題を提示した。

中でも、安全保障・国防力の強化は重要な課題であり、特に米国や英国を中心に、装備品の供与、教育・訓練支援、戦傷者に対する医療支援、軍改革に係る助言等の各種支援を行っている。

外国からウクライナへの武器・装備品の提供

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は2022年2月24日早朝(現地時間)、ウクライナへの軍事進攻に踏み切った。

これを受け、米国のジョー・バイデン大統領は3月16日、ウクライナに対しこれまでに供与した10億ドルに加え、8億ドルの安全保障援助を発表した。合わせると、約20億ドルとなる。

8億ドルの安全保障援助の内訳は、下記の通りである。

・スティンガー対空システム(800)

・ジャベリン(対戦車ミサイル、2000)、軽対装甲火器(1000)、AT-4対装甲システム(スウェーデンSaab社製の単発使い捨て式84mm滑空式無反動砲、6000)

・戦術無人航空機システム(100)(例:小型自爆ドローン「スイッチブレード」)

・擲弾筒発射機(100)、小銃(5000)、拳銃(1000)、機関銃(400)、ショットガン(400)

・小火器弾薬・擲弾筒発射機・迫撃砲弾(2億発以上)

・防弾チョッキ(2万5000セット)

・ヘルメット(2万5000セット)

*備考:括弧内の数字は数量を示す。

なお、上記に加え、これ以前に行った安全保障援助の内訳は、下記の通りである。

・スティンガー対空システム(600以上)

・ジャベリン(対戦車ミサイル)及び対装甲システム(約2600)

・Mi-17ヘリコプター(5)

・哨戒艇(3)

・対砲兵・対無人航空機システム追随レーダー(4)

・対迫撃砲レーダー(4)

・擲弾筒発射機及び弾薬(200)

・ショットガン(200)および機関銃(200)

・小火器弾薬(4億発以上)および擲弾筒・迫撃砲弾・砲兵弾(100万発以上)

・高速機動多目的装輪車両(HMMWVs)およびその他の車両(70)

・通信・電子戦探知システム、防弾チョッキ、ヘルメットおよびその他の戦術装備品

・治療・後送のための軍事衛生資器材

・不発弾処理および地雷除去装置

・衛星画像および同分析能力

*備考:括弧内の数字は数量を示す。

<以上、出典>THE WHITE HOUSE, "Fact Sheet on U.S. Security Assistance for Ukraine", MARCH 16, 2022

NATOを中心とする欧州諸国も、陸路・空路からウクライナへ武器を提供している。

英国は、2月24日の侵攻開始前からウクライナに武器を提供しており、次世代軽対戦車(NLAW)ミサイル2000基を届けた。

ウクライナへの武器提供は主に、旧ソ連圏かソ連と近かった中欧諸国のNATO加盟国から送られている。

米国はNATO加盟国とともに、大量の対戦車兵器を送ったと説明しているが、その大半はチェコ軍から提供されたとの報道がある。

ドイツは、当初ヘルメットなどでお茶を濁そうとしたが、積極姿勢に転じて対戦車兵器1000基、スティンガー500基および旧東独軍が保有していたソ連製携帯式SAM(ストレラ)2700基を提供した。

バルト諸国はスティンガーや、射程2.5キロの世界で最も効果的な対戦車兵器の一つである対戦車ミサイル「ジャベリン」など数千基を提供した。

トルコが提供した同国製ドローン(小型無人機、TB2)が、ロシアの戦車や装甲車両の車列に襲い掛かっている模様である。

NATOに加盟していないスウェーデンやフィンランドも加わり、両国とも、数千もの対戦車兵器をウクライナに送った。

日本は、武力攻撃を受けているウクライナへ異例の防衛装備品の提供を行った。

「防衛装備移転三原則」は、「紛争当事国」への装備品の供与を禁じているが、政府はウクライナがこの対象ではないと判断して、まず、防弾チョッキとヘルメットを提供した。

自衛隊法116条の3は、自衛隊の任務に支障がない範囲で装備品を他国に渡すことを認めている。

初回、対象とした防弾チョッキとヘルメットのほか、非常用食料や防寒服、テント、発電機、カメラ、衛生用品など殺傷能力がないものを想定している。

侵攻の初期段階で、ウクライナに兵器・装備品を提供している国は、合わせて14か国に上り、ウクライナの防衛力を補備・強化している。

その後も、英国が装甲車や対艦ミサイルシステム、チェコが旧ソ連製の「T72M」戦車、スロバキアが地対空ミサイル「S300」など、NATO加盟国などから兵器・装備品等の提供が続いている。

ウクライナ存立を左右する最大の戦闘局面へ

首都キーウや北部の都市を制圧しようとするロシア軍の試みは3月下旬、機動的なウクライナ軍の「待ち受け、ヒット・アンド・アウェイ(ambush, hit and away)」戦法でロシア軍の戦車や装甲車を襲撃し、森林や村々を通るロシア軍の長い補給線に空爆を加えたことで崩壊した。

ここにきて、ロシアの主要作戦目標は、東部ウクライナへ戦力を集中し、東部ドンバス地方でまだ制圧できていない地域を掌握するとともに、ウクライナ南東部の要衝である港湾都市マリウポリを制圧し、それらをもって東部ウクライナから併合したクリミア半島までを繋ぐ戦略的戦果を挙げることにシフトした模様である。

ウクライナ北部と違い、東部ウクライナの丘陵や平地での戦いは、砲撃、航空攻撃などを伴った大戦車戦となり、ロシア軍の編成装備の優位性が発揮されやすいと見られている。

これに対し、米国は、これまでのウクライナ紛争に対するアプローチを軌道修正し、重火器や装甲兵員輸送車(APC)、ヘリコプター、無人沿岸防衛艇などの大型兵器を提供するとともに、ウクライナ軍への機密情報の提供を大幅に拡大して反撃を支えようとしている。

ウクライナは、まもなくその存立を左右する、今回の戦争で最大規模になる戦闘局面に突入する。

ソ連型軍隊からNATO(欧米)型軍隊へ転換したウクライナ軍は、旧ソ連製兵器と西側製兵器をミックスした、ロシアとの非対称な軍事力とNATO型戦術をもって戦うことになる。

その真価が問われる決戦に当たって、切に成功を祈らずにはいられない。

