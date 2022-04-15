¡Ö°ìÈÖ¤ÎÉ¸Åª¤Ï»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¡×¡¢¥í¥·¥¢·³¹¶·â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¼Ô¤Ê¤·¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤¬·Ù¹ð
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥í¥·¥¢·³¤¬Êì¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ü¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥ª¥ì¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥«É×¿Í¤ÏË´Ì¿¤â¹ßÉú¤âµñ¤ß¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡½¡½ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡½¡½·³»ö¿¯¹¶¤Ø¤ÎÄñ¹³¤òÁª¤ó¤À¡£
ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢·³¤Ø¤Î·³»öÅªÈ¿·â¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ï¿ÍÆ»ÌäÂê¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ã£Î£Î¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥Þ¥ó¥×¡¼¥ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥«»á¤Ë¥á¡¼¥ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Ç¤ÎÉ×¿Í¤Î²óÅú¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤ë¤Ç¹ËÅÏ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ï¤ß¤Ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¿È¤ÇÀï¾ì¤òÆ¨¤ì¡¢»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌô¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£»ä¸Ä¿Í¤â¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ê¡¢»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¼«À©¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤ò³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¹¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÀïÆ®¶è°è¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤¾¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÌäÂê¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ë¸øÊ¿¤Ê¸¢Íø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»ä¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£ÀïÁèÁ°¤Ï²¿Ç¯¤â¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ³Ø¹»µë¿©²þ³×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤«¤Ä·ò¹¯Åª¤Êµë¿©¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î»ä¤Î¿´¾ð¤Ç¤¹¤«¡© ¤â¤¦²¿Ç¯¤â¡¢¤¤¤¨²¿½½Ç¯¤â¸åÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
º£¤Î²ÝÂê¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÈÁ´ÈÌ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸»à¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤â¤Ï¤ä°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤ËºÇÅ¬¤ÊÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡½¡½¡ÊÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ë¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ËÁ´°÷¤ò¤¤¤«¤Ëµß¤¦¤«¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¹ñ³°ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¿ôÀé¿Í¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²·î£²£³Æü¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°Æü¡Ë¤ÏÂ¾¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»þ´Ö³ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÙÆü¤ÎÍ½Äê¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢²þÁõ¤·¤Æ¡¢ÁëÊÕ¤Ë¤Ï²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÈ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î´¤ãª¡Ê¤¬¤ì¤¡Ë¤ÎÃæ¤Ç²Ð¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬²æ¤¬¹ñ¤Î»ùÆ¸À¯ºö¤ä°ìÈÌ¤Î³Æ²ÈÄí¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆñÌ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¹ñ²È¸µ¼ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤ÎÃç´Ö¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¡½¡½¡Ê¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¡Ë»Ò¤É¤â¤ä¾ã³²»ù¡¢¸É»ù¡½¡½¤ò¡¢¼£ÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì»¿Æ±¹ñ¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É·ÐÍ³¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ç¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Âè£²¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊÝ°é´ï¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÇú·â²¼¤Ë¤¢¤ëÅÔ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·À¸»ù¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ÏÄäÅÅ¾õÂÖ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿ÍÌ¿¤òµß½õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ï¶ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë£²Âæ¤ÎÊÝ°é´ï¤¬ÆÏ¤¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë£¸Âæ¤¬ÆÏ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Âè£³¤Ë¡¢ÆñÌ±¡½¡½»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¡½¡½¤¬¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¿×Â®¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÆ»»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¼Ò²ñÀ¸³è¤ä³Ø¹»À¸³è¤Ë´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ñ³°¤Ë½Ð¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¼«ÊÄ¾É¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
³Æ¹ñÂç»È´Û¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÊç¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤ÎËÖÈ¯°Ê¹ß¡¢¤´¼ç¿Í¤È¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¡¢¥Ü¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¤Ï³ÕÎ½¤È¤È¤â¤ËÂçÅýÎÎÉÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤¦£±¥«·î°Ê¾å¤âÅÅÏÃ¤Ç¤·¤«Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Á´À¤³¦¤Ï¤´¼ç¿Í¤ÎÀï»þÃæ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤«¤é¤´¼ç¿Í¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Èà¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿À³Ê¤ò¤¤¤ÞÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´ã¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤Î¥µ¡¼¥·¥ã¤µ¤ó¤Ï£±£·ºÐ¡¢Â©»Ò¤Î¥¥ê¥í·¯¤Ï£¹ºÐ¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤´°ì½ï¤Ç¤¹¤«¡©
¹¬¤¤¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«À©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤Æ±»Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤¯¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ö¥Á¥ã¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤ä¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜ¼Á¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥í¥·¥¢¿Í¤Ï°ÕÃÏ°¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤Ã¤È¤ª¤¦¤Á¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤´¼ç¿Í¤Ë¼¡¤°£²ÈÖÌÜ¤ÎÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢·³¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´í¸±¤òÁ°¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¤¨¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤¼¤«¤³¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÉÑÈË¤Ë¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÁ´°÷¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÉ¸Åª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬É¸Åª¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¥¯¥é¥Þ¥È¥ë¥¹¥¯¤«¤éÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ê¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÉ¸Åª¤Ï¹ñÌ±Á´°÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´¼ç¿Í¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤ËÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤äÉ×¤ò»ý¤ÄºÊ¤¿¤Á¤Ë¤¼¤Ò¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥í¥·¥¢¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¡¢Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¥²¥Ã¥Ù¥ë¥¹¤Î¤½¤ì¤È¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡Ê¤½¤ì¤ò¡Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾ðÊó¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
º£¤Ç¤Ï¥Ö¥Á¥ã¤Ç¤Î¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÀïÁèÈÈºá¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¥Ö¥Á¥ã¤Ç¤Ï¼ê¤òÇû¤é¤ì¤¿Ì±´Ö¿Í¤Î°äÂÎ¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÆ»Ï©¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬ÌäÂê¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥í¥·¥¢¿Í¤¬¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¸Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¿ÆÎà¤äÍ§¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏÁ´Éô¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Ö¥Á¥ã¤Î¤¢¤ëµ¾À·¼Ô¤ÎÏÃ¤òÎã¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥Æ¥£¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Ê¼¤Ë½Æ»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÉ×¤Ï°äÂÎ¤ò°Ü¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¿¯Î¬¼Ô¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¥¤é¤ì¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¿Í¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈà¤é¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤è¤¦¤È¤âÊ¹¤³¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈà¤é¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡£
º£Æü¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¡¹¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¾À·¼Ô¤¬Ã±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²æ¡¹¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤´¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈ¯¸À¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¼»Î¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÎÄñ¹³¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼«¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡½¤È¤ê¤ï¤±¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄñ¹³¤Î¡Ö½÷ÀÅª¤ÊÌÌ¡×¤È¸Æ¤Ö¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀïÁè¤Î½éÆü¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÏÀïÁè¤Ê¤É¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡½¡½²æ¡¹¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¸ÌÀÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÅ¨¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ª¤Ó¤¨¤¿·²½°¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£ÅªÂÐÎ©¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤Ï¤¿¤Á¤É¤³¤í¤Ë¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Îã¤òËèÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤Ë·è¤·¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¡¹¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë»ä¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½÷À¤¿¤Á¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÆ®¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡½¡½·³Ââ¤äËÉ±Ò·³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë±ÒÀ¸Ê¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£½÷À¤À¤±¤¬¹ñ³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Åù¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤¹¤è¡ª
¡þ
ÊÔ½¸¼ÔÃí¡§¼èºà¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ³Î¤µ¤äÄ¹¤µ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ìÉôÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£