【AXN11月新着】人気のクライム・サスペンスや懐かしの名作が登場！

『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』シーズン2や、『スニーキー・ピート』、『コールドケース』など、人気のクライム・サスペンスや、『刑事スタスキー&ハッチ』『野生のエルザ』など70〜80年代の懐かしの名作が、AXNにて11月より放送となる。

『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』シーズン2

HD字幕版:11月4日(木)23:00放送開始≪DRAMAX 11≫

HD二カ国語版:11月5日(金)11:00放送開始

人気クライム・サスペンスのシーズン2がCS初放送! 主人公エミリー・バーンを演じるのは、人気犯罪捜査ドラマ『キャッスル〜ミステリー作家は事件がお好き』のケイト・ベケット役でおなじみのスタナ・カティック。本作では製作総指揮も務めるなど、活躍の幅を広げている。

<あらすじ>

FBIを辞めたエミリーは、自分を監禁した犯人に共犯者がいると疑い、ボストン市警のトミーに協力してもらいながら調査を続けていた。そんな中、毒ガスを用いたテロ事件が発生し、エミリーの元夫ニックたちFBIは捜査を開始する...。

『アラーム・フォー・コブラ11 / アウトバーン・コップ』

HD字幕版: 11月6日(土)00:00放送開始

ドイツで1996年から20年以上続く国民的ドラマ。ドイツを縦横に走る高速道路"アウトバーン"を舞台に、高速警察隊"コブラ11"の刑事、ゼミル(エルドゥアン・アタレイ)とパウル(ダニエル・ローズナー)のコンビが危険な捜査や凶悪犯罪に立ち向かう、大人気ポリスアクションの第22シリーズをAXNが日本初放送!

<あらすじ>

高速警察隊のゼミルとパウルは、ニーナ・ベルグマンという女性とその娘ミリアムが乗る車が狙撃手に狙われている現場に遭遇し、二人を助け出す。狙撃手の標的となった原因は、見知らぬ怪しい男たちの会話を偶然立ち聞きしてしまったことで...。ゼミルとパウルは、再び狙撃手に狙われるニーナたちを守れるのか? そして事件のカギとなる会話の人物を探し出せるのか!?

『スニーキー・ピート』

HD字幕版:11月7日(日)・14日(日)11:00放送(先行一挙放送)

刑期を終えた詐欺師が、刑務所の同房にいたピートになりすまして二重生活を送っていくクライムドラマ。12月のレギュラー放送開始前に先行一挙放送! 『ブレイキング・バッド』のブライアン・クランストンが製作総指揮を務めるかたわら、ギャングのヴィンス役として出演する。主人公のマリウス/ピートを演じるのは、映画『アバター』のジョヴァンニ・リビシ。

<あらすじ>

凶悪なギャングから逃げ回る詐欺師のマリウスは、刑務所で知り合った男"ピート"になりすまし、彼の家族の元に身を寄せる。"ピート"として、そしてマリウスとして過ごす超ギリギリの二重生活で、マリウスは彼らを騙し続けることができるのか!?

『刑事スタスキー&ハッチ』

二カ国語版:11月7日(日)00:00より4週連続放送

米ABCにて1977年から4シーズンにわたり放送された刑事ドラマ。陽気なスタスキーとインテリのハッチという対照的な二人が、"赤い稲妻"グラン・トリノを乗り回し凶悪犯罪に立ち向かう!

<あらすじ>

ある日、老夫婦が車でダイナーに立ち寄ると、二人組の男に車を盗まれてしまう。実はその車のトランクには50本のダイナマイトが積まれており、時間になると爆発するようタイマーがセットされていた! というのも、老夫婦は入居している施設への不満が溜まり、爆発計画を企てていた。果たして、スタスキーとハッチはダイナマイトの爆発を防ぐことができるのか...!?

『コールドケース』

HD字幕版:11月21日(日)10:00より一挙放送

大人気ドラマ『CSI』シリーズでおなじみのジェリー・ブラッカイマーが製作総指揮を手掛け、米CBSにて2003年から2010年まで7シーズンにわたり放送された1話完結のクライム・サスペンス。刑事リリー・ラッシュを中心とする殺人課の捜査チームが未解決事件(コールドケース)の再捜査に乗り出し、事件解決に挑む。

<あらすじ>

フィラデルフィア市警殺人課の刑事リリー・ラッシュ(キャスリン・モリス『レヴェリー 仮想世界の交渉人』)の元に女性が訪れ、勤めていた屋敷でジルという少女が殺されるのを目撃したと話す。それは27年前の未解決事件のことだった...。ラッシュは、被害者の母親や、被害者の当時の恋人などに聞き込みを開始するが、彼らは事件のことを話したがらず捜査は難航する...。

『野生のエルザ』

二カ国語版:11月24日(水)17:00より平日2話連続放送

野生ライオンと人間の愛情を描き世界中で大ヒットした同名の映画をドラマ化! 密猟者や自然災害からアフリカの野生動物を守る夫妻の奮闘を描く。原作は20世紀最高の動物記録文学の一つとされるジョイ・アダムソンのノンフィクション小説。

<あらすじ>

ケニアの大自然の中で暮らす狩猟監視官のジョージは、たびたび行われる密猟に頭を悩ましていた。密猟者はモンパサの密輸業者と取引をしているらしいのだが、なかなか証拠をつかめない。ある日、友人のジョン・フォーブスから電話があり、怪我をした赤ちゃんライオンのエルザを保護していると言う。早速エルザの元へ駆けつけたジョイは、そこでクランブル族の男を見かけて不審に思い...。(海外ドラマNAVI)

