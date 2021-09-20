¡ÚÊüÁ÷¡Û¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¢¡ØNCIS¡Ù¤¬µ×¡¹¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡ª

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3¡¥¡ØSUNDAY NIGHT KICKOFF¡Ê9/5¡Ë¡Ù¡ÊABC¡Ë
4¡¥¡Ø60 MINUTES PRESENTS¡Ù¡ÊCBS¡Ë
5¡¥¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥É¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¡Ù¡ÊNBC¡Ë
6¡¥¡ØFOX CFB THURS-BIG10 PRIME¡Ù(FOX)
7¡¥¡ØBig Brother¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¡Ù¡ÊCBS¡Ë
8¡¥¡ØNCIS¡Á¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡ÊºÆÊüÁ÷¡Ë¡Ù¡ÊCBS¡Ë
9¡¥¡ØBig Brother¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¡Ù¡ÊCBS¡Ë
10¡¥¡ØCMA Summer Jam¡Ù¡ÊABC¡Ë
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