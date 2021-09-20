Ž¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖŽ¤¶â¤Î¸¯¤¤Êý¤¬¹ª¤¤¿ÍÊªŽ£·Ð±Ä¤Î¿ÀÍÍŽ¥¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤¬ºÇÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿"¤¢¤ë¹½ÁÛ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÏÂÌé¡ØÀ¤³¦ÂçÉÙ¹ëÎóÅÁ¡¡20-21À¤µªÊÓ¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾¾²¼À¯·Ð½Î¤òÀßÎ©¤·¤¿¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î·Å´ã
ÆüËÜ¤Î¶â»ý¤Á¤Ç°ìÈÖ¡¢¶â¤Î¸¯¤¤Êý¤¬¹ª¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤Ï°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º»Ø¤òÀÞ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»ä¤¬¡¢¾¾²¼¤ò¤·¤Æ¡Ö¹ª¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤òºî¤Ã¤¿¡¢¤Î°ìÅÀ¤Ëµò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¯·Ð½Î¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤Î»à¸å¤â¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î½Ð¿È¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷Æó½½»°Ì¾¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¶åÌ¾¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñµÄ°÷È¬Ì¾¡¢»Ô¶èÄ®Â¼µÄ²ñµÄ°÷½½¸ÞÌ¾¡¢ÃÎ»öÆóÌ¾¡¢»ÔÄ¹¡¦¶èÄ¹¡¦Ä®Ä¹½½°ìÌ¾¤È¤¤¤¦¿ØÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°ÅÞÇÉ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢°ìÂçÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢À¯·Ð½Î¤ÏÁ´ÎÀÀ©¤Ç¡¢½ÎÀ¸¤¿¤Á¤Ïµ¯µï¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¡¢Æ±»ÖÅª¤Ê·ë¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢Ç»¸ü¤«¤Ä·ø¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Î¡¢¼þÅþ¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¡ÖÀ®¸ù¡×¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢µ©Âå¤Î¿ÍÊª¤È¤¤¤¦Â¾¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¯·Ð½Î½Ð¿È¤ÎÀ¯¼£²È¤Î»ñ¼Á¤ä¶ÈÀÓ¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À½¾Íè¡¢¹ñÀ¯¤Ë»²Í¿¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Í»Ö¤Î¼ã¼Ô¤òÀ¯¼£¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¡¢¤½¤Î½õÎÏ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢³ÊÊÌ¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÉð»Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾¦¿Í¡×¤¬À¯¼£¤Ë¾è¤ê¹þ¤à
¾¾²¼¤Ï¡¢À¯·Ð½Î¤ÎÈ¯Â¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤«¤é¼·½½²¯¤òµò½Ð¤·¤¿¡£¼·½½²¯±ß¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏÂå¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ý¥öºê¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³Ø±à¤È¤¤¤¦ÈÎÇäÅ¹¸¦½¤¤Î»ÜÀß¤ÎÅÚÃÏ¤ò¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔÅì»³¤ÎÀé¸ÞÉ´ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÈ¯Â¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢É¾ÏÀ²È¤Î»³ËÜ¼·Ê¿¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÉð»Î¤ÎÇ¤Ì³¤ÇÄ®¿Í¤ÎÇ¤¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä®¿Í¤¬À¯¼£¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âçºå¾¦¿Í¤¬À¯¼£²È¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ÐºÑÅª¹çÍýÀ¤òÂº¤ÖÀ¯¼£²È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¾¼ÏÂ¸Þ½½»°Ç¯¶å·îÆó½½È¬Æü¹æ¡Ë
¡ØÆüËÜ¿Í¤È¥æ¥À¥ä¿Í¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤é¤·¤¤¡¢ëßëâ(¤«¤¤¤®¤ã¤¯)¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥á¥ó¥È¤À¤¬¡¢¡ÖÉð»Î¡×¤¬»Ê¤ë¤Ù¤À¯¼£¤¬¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¾¦¿Í¡×¤¬À¯¼£¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤ÏÅª³Î¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£ÀäÂÐÅª¤Ê¼å¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢ËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿
¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÎ©»ÖÅÁÃæ¤Î¿ÍÊª¤À¡£À¸²È¤ÏË¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¡¢À¯Æï¤¬ÊÆÁê¾ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Ï»ÍÇ¯¤Þ¤Ç¤·¤«ÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹¬Ç·½õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·»Äï¤¬ÊÒÃ¼¤«¤éÁáÀ¤¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î°Ë»°Ïº¤ÏÆó½½»°ºÐ¤Ç¡¢¼¡ÃË¤ÎÈ¬Ïº¤Ï½½¼·¡¢¼¡½÷¤ÎË¼»Þ¤ÏÆó½½¡¢»°½÷¤Î¥Á¥è¤¬Æó½½°ì¡¢»Í½÷¤Î¥Ï¥Ê¤¬½½¼·¡¢¸Þ½÷¤¢¤¤¤¬Æó½½È¬¡£Í£°ì¿Í¡¢Ä¹½÷¤Î¥¤¥ï¤À¤±¤Ï¡¢»Í½½È¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¡£
ÌÀ¼£»°½½¼·Ç¯½½°ì·î¡¢Âçºå¤ÎµÜÅÄ²ÐÈÅ¹¤ËÊô¸ø¤·¤¿¤Î¤ò¼ê½é¤á¤Ë¡¢ÍâÇ¯Æó·î¡¢¸ÞÂå¼«Å¾¼ÖÅ¹¤ËÆþ¤ê¡¢¸ÞÇ¯¤Û¤É¶Ð¤á¤¿¸å¡¢ÂçºåÅÅÅô¤Î¸«½¬¹©¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÅÅµ¤µ¡´ï¤È¹¬Ç·½õ¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤À¡£
ÂçÀµÆóÇ¯¤«¤é¡¢´ØÀ¾¾¦¹©³Ø¹»Ìë´ÖÉôÍ½²Ê¤ËÄÌ¤¤¡¢ÍâÇ¯¡¢ÅÅµ¤²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ËÜ²Ê¤Ï°ìÇ¯¤Û¤É¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ²Ê¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸ý½ÒÉ®µ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¹¬Ç·½õ¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢¶»¤ËÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Âçºå²ÎÉñ´ìºÂÁ°¤Î±Ç²è´Û¤Î²þÁõ¹©»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¹©´ü¤ÎÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢»ÕÁö¤Î»°Æü´Ö¡¢Å°Ìë¤ÇÌî³°¹©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÇÙÀí¥«¥¿¥ë¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÈ¯ÉÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î¾¾²¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¥Ó¥ç¥¦¥¿¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ÈËÜ¿Í¤¬¸å¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø»Å»ö¤ÎÌ´Êë¤·¤ÎÌ´¡Ù¡Ë¡£
ËþÂ¤Ê³ØÎò¤â¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¡¢¤â¤È¤è¤êÃß¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¡Ö¼å¼Ô¡×¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¹¬Ç·½õ¤ÎËÜÎÎ¤Ï¡¢È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£ÃÎ¼±¤ËÍê¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ê¡¢¶â¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¾¾²¼ÅÅµ¤´ï¶ñÀ½ºî½ê¡×ÀßÎ©½éÇ¯ÅÙ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî
ÂçºåÅÅÅô¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸å¡¢ÂçÀµ¼·Ç¯»°·î¤Ë¾¾²¼ÅÅµ¤´ï¶ñÀ½ºî½ê¤òÁÏÎ©¤·¡¢½ê¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂçÀµ¸ÞÇ¯¡¢²þÎÉ¥½¥±¥Ã¥È¤Î¼ÂÍÑ¿·°Æ¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤´Ø·¸¤Î´ï¶ñ¡¢ÉôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼«Âð¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÆó¾ö¤È»Í¾öÈ¾¤ÎÆó´Ö¡½¡½¤ò¹©¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¥½¥±¥Ã¥ÈÀ½Â¤¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Î¤à¤á¤Î¤Ï¡¢¼Á²°ÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¹¬Ç·½õ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀîËÌÅÅµ¤²ñ¼Ò¤«¤é¡¢ÅÅµ¤ÀðÉ÷µ¡¤Î³·È×(¤¬¤¤¤Ð¤ó)¡½¡½Àä±ïÂÎ¡½¡½¤ÎÃíÊ¸¤òÆÀ¤¿»þ¤À¡£
³·È×¤Ë¤Ï¡¢¶â¶ñ¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ºàÎÁ¤ÏÎýÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤â»ñ¶â¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£ºÊ¤ÎÄï¡¢°æ¿¢ºÐÃË¡½¡½¸å¤Î»°ÍÎÅÅµ¡¼ÒÄ¹¡½¡½¤ÈÆó¿Í¤Ç³·È×¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç¼ÉÊ¤ò¤¹¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥½¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î·×²è¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»×¤ï¤Ì³·È×¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤È¤â¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾¦Çä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ò¤È¤·¤ª¤Î¼«¿®¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤âÂÇ³«¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ë²þ¤á¤Æ´ï¶ñ¤ÎÀ½ºî¹Í°Æ¤Ë¤ä¤äËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø»ä¤Î¹Ô¤Êý¹Í¤¨Êý¡Ù¾¾²¼¹¬Ç·½õ¡Ë
ÂçÀµ¼·Ç¯»°·î¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÀ¾ÌîÅÄ¤ÎÂç³«Ä®¡¢¤ï¤º¤«Æó´Ö¤Î¾¾²¼ÅÅµ¤´ï¶ñÀ½ºî½ê¤òÀßÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¡¢¹¬Ç·½õ¤ÎÊâ¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
ÂçÀµ½½ÆóÇ¯¤Ë¼«Å¾¼Ö¥é¥ó¥×¤òÇä¤ê½Ð¤·¡¢¾¼ÏÂ¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤¿¤Á¾å¤²¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎÅÅÇ®ÉôÌç¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢»ÍÇ¯¤ÎÀ¤³¦¶²¹²¤â½»Í§¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÌµ»ö¾è¤êÀÚ¤ê¡¢Ï»Ç¯¤Ë¤Ï²ÈÄíÍÑ¥é¥¸¥ªÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢È¬Ç¯¤Ë¤Ï»ö¶ÈÉôÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤òÌç¿¿¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤¿¡£½½Ç¯¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò²½¤·¤Æ¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë²þÁÈ¡¢¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£³ÈÂç¤¹¤ëÀï²Ð¤Î²¼¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤¿¾¾²¼ÅÅ´ï
ÀïÁ°ÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½½ÆóÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Ç¯Ï»·î»ÍÆü¤ËÂè°ì¼¡¶á±ÒÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì¥«·î¸å¤Îâº¹Â¶¶»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆü²Ú»öÊÑ¤¬ËÖÈ¯¡¢È¬·î¤Ë¤Ï¾å³¤¤ËÀï²Ð¤¬Èô²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤âÂçËÜ±Ä¤â¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç½ª·ë¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àï²Ð¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤½¤Î³ÈÂç²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¤â¤Þ¤¿¡¢ÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾¾²¼ÅÅ´ï¤â¤Þ¤¿¡¢¹ñ²ÈÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ê¤«¡¢½¾Íè¤ÎÌ±´Ö¤Î¼ûÍ×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢·³¼û¤Ë¤âÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢·³¼û¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤±¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Î¦³¤·³¤Î»ØÆ³¡¢ÅýÀ©¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢Íø±×¤Ï½½Ê¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ê¼´ï¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÀºÅÙ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¼«ÂÎ¤¬¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡¢ÀïÀþ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢À¤Áê¤ÎµÞÊÑ¤òÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢°ì¤ÄÌÜ¤ÎÀäÄº´ü¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£300Ç¯´Ö»Ä¤ë·úÊª¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¸÷±ÀÁñ¡×
¾¼ÏÂ½½ÆóÇ¯¤«¤é¡¢ÆóÇ¯È¾¤Î·îÆü¤ÈÏ»½½Ëü±ß¤ÎµðÈñ¤òÃí¤¤¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ¤Ë¼«Âð¡Ö¸÷±ÀÁñ¡×¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢¸÷±ÀÁñ¤ò¡¢»°É´Ç¯´Ö¤Ï»Ä¤ë·úÊª¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤Ç·ú¤Æ¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢¸÷±ÀÁñ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿ô´ó²°Â¤¤ê¤Ë½ñ±¡Â¤¤ê¤òÀÞÃï¤·¡¢Ãã¼¼¡¢ÍÎ¼¼¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉô²°¤¬¡¢¶ãÌ£¤µ¤ì¤Ì¤¤¤¿ÁÇºà¡¢°Õ¾¢¤Ë¤è¤êºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÏÁÔÎï¤ò¤¤ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ´ï¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òÅÒ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³ÍÍ¼°¤ËÂ§¤Ã¤¿¡¢·³´Ï¤ò¾Ý¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÄß¤ê²¼¤²¼°¤Î¥é¥ó¥×¡£¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¤ÎÅ·°æ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥ë¥Ì¡¼¥Ü¡¼É÷¤Î²Ö¡¢ÍÕ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÖÈ¤á¹þ¤ß¼°¤ÎÅÅ´ï¾ÈÌÀ¡¢³Þ·¿¤Î¼§´ï¤Ë¤·¤¿Ãã¼¼¤Î¼ê¸µÅô¡£
±ß¾õ¤ËÏÑ¶Ê¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÃÌÏÃ¼¼¤Ï¡¢¥ë¡¦¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥¨¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡¢Æó¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡¢¿¼¤¯¹¤¤¸®¤¬¡¢°ìËÜ¤ÎÃì¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸®¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¸ü¤Ê´¤¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»°É´Ç¯¸å¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î»×¤¤¤Î¶¯Îõ¤µ¤ò¡¢°ìÈÖ¡¢Ä¾ÀÜ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡¢°ìËÜ¤Î»ÙÃì¤â¤â¤¿¤Ê¤¤¡¢¿¼¤¤¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¸®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ã¡¤½Ð¤·¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÖÆ¼¤ÎÈõ¤È¤½¤Î½¸¿å´ï¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Èµ¡Ç½Èþ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¡¢³À¤Ï¡¢Åµ²í¤ò¶Ë¤á¤¿ÃÝÊæ¤Ë¤è¤ëÎ¥µÜ³À¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¹¬Ç·½õ¤Î»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢Åµ²í¤«¤Ä¹ëÔú¤Ê·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸÷±ÀÁñ¤Ï¡Ö»°É´Ç¯¡×¡¢ÁÏ·úÅö»þ¤Î»Ñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿À®¼·Ç¯°ì·î½½¼·Æü¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÏ·ú¤«¤éÌóÏ»½½Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¸÷±ÀÁñ¤Ï¡¢ºÆ·ú¤µ¤ì¡¢Ê¿À®Æó½½Ç¯¡¢ËçÊý¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¿Íºà³«È¯¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¾¾²¼¤¬¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÀÄÇ¯¤ÎÁÇÀ
¾¾²¼¤Ï¡¢ÃË»ù¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÀµ½½¸ÞÇ¯¡¢Í£°ì¤ÎÃË»ù¤È¤·¤Æ¼ø¤«¤Ã¤¿¹¬°ì¤Ï¡¢°ìºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸÷±ÀÁñ¤Ï¡¢¹¬Ç·½õ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¿¤ëÌ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Å¡Âð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¢¤¤¤âÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¬Ç·½õ¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÌ»¤È¤·¤Æ¡¢Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿ÅÄÀµ¼£¤È¤¤¤¦Æó½½¶åºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÄëÂç¤òÂ´¶È¤·¡¢Åö»þ»°°æ¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¼£¤Ï¡¢Ê¿ÅÄÅì½õÇì¼ß¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¿ÅÄÅì½õ¤Ï¡¢ÊÆÂô¡Ê»³·Á¸©¡Ë¤Î¿Í¡£ÌÀ¼£ÆóÇ¯¡¢ÈÍÌ¿¤Ë¤è¤êÂç³ØÆî¹»¤Ë½¤³Ø¤·¡¢»ÍÇ¯´äÁÒ¶ñ»ëÎ¨¤¤¤ë²¤½£²óÍ÷¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇË¡Î§¡¢À¯¼£¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢ÆâÌ³¡¢ÂçÂ¢¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¡£½½¸ÞÇ¯¤Ë¤Ï¡¢·ûË¡À©Äê¤Î¤¿¤á°ËÆ£ÇîÊ¸¤ÎÅÏ²¤¤Ë¿ï¹Ô¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢ÂÀÀ¯´±½ñµ´±¡¢Ë¡À©¶É»²»ö´±¡¢¿õÌ©±¡½ñµ´±Ä¹¡¢Ë¡À©¶ÉÄ¹´±¡¢·ËÂÀÏºÆâ³Õ¤ÎÇÀ¾¦Ì³Âç¿Ã¡¢ÂèÆó¼¡·ËÆâ³Õ¤ÎÆâÌ³Âç¿Ã¡¢µ®Â²±¡µÄ°÷¡¢¿õÌ©¸ÜÌä´±¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³åÑÍÊþ·Ï¤Î´±Î½À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¤ÎÀ¯¼£¤òÀÚ¤ê²ó¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¡¢Ê¿ÅÄÅì½õ¤ÎÂ¹¤ò¡¢¼«¤é¤Î½÷Ì»¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤è¤¦¤È·èÃÇ¤·¤¿¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î¡¢¿´Ãæ¡¢ÌÜÏÀ¸«¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¶¯¤¯¤â¤Ä
¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÌµ»ë¤¹¤ëÌõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
Àï»þÃæ¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¹¶¤ÎÉã¡×ÂçÀ¾Âí¼£Ïº¤Ë¤½¤ÎÁÏ°Õ¤ÈÀ¸»ºµ»½Ñ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢Èª°ã¤¤¤Î³¤·³´ÏÄú¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Þ¤Ç¤âÀ¸»º¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÄ¹ñ¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤¿ÀïÁè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»²²Ã¤·¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áÂå¹ñ²È¤Î¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤¿¡¢·ë¶É¡¢ÇÔËÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¶¯¤¤ÁÓ¼º´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤·¡¢¹ñÅÚ¤È¿Í¿´¤Î¹ÓÇÑ¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î»ö¶È¤Ç¤¢¤ë²ÈÄíÅÅ´ïÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê±Ù¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¾²¼¤Ï¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦°Å¤¤±À¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¸å¤Ë¤â¡¢ÅÅ´ï¥á¡¼¥«¡¼·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¤Î¤ß¡¢¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¸øÉÛ¤ÎÆü¤Ë¸¦µæ½ê¤ò³«Àß
¾¼ÏÂÆó½½°ìÇ¯½½°ì·î»°Æü¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤¬¸øÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÀêÎÎ·³¤Î¿ÊÃó¤¬¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿½½·î»ÍÆü¡¢¶á±ÒÊ¸Ëû¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢·ûË¡¤Ï²þÀµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢²þÀµ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁÅªÍ×ÁÇ¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢Áªµó¸¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÉØ¿Í¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤âÁªµó¸¢¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë¶É¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¿·¤·¤¤·ûË¡¤ò¼«¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£GHQ¤Ï¡¢Æó½½¿ÍÄøÅÙ¤ÎÊÆ·³¾¹»¤È·³Â°¤ò½¸¤á¤Æ¿··ûË¡¤òµ¯Áð¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤½¤ÎÁð°Æ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ûË¡¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ûË¡¤Ï¿õÌ©±¡¤Î»ðëÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤ÇÆó·î¡¢µ®Â²±¡¤Ç°ì·î¡¢¿³µÄ¤µ¤ì¡¢²Ä·è¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
·ûË¡¸øÉÛ¤ÎÆü¡¢Ìç¿¿¤Î¾¾²¼ÅÅ´ïËÜ¼Ò½¤ÍÜ¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PHP¸¦µæ½ê¤Î³«½ê¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
»²Îó¼Ô¤Ï¡¢¼Ò¤Î´´Éô¼·½½¿Í¡¢½ê°÷¤Ï¾¾²¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¼·¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
PHP¤È¤Ï¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿É¸¸ì¤Ç¡¢¤½¤Î´Þ°Õ¤Ï¡¢Peace and Happiness through Prosperity¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÈË±É¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¹¬Ê¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê½è¶ø¤ÎÃæ¡¢PHP¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë
Åö»þ¡¢¾¾²¼¤Ï¡¢ÀêÎÎ·³¤«¤é¸ø¿¦ÄÉÊü¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼Ò¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥ß¤Î»þÂå¤Ë¸øÄê²Á³Ê¤ò¼é¤ê¡¢ÀïÁèÈï³²¼Ô¡Ê°úÍÑ¼ÔÃí¡§ÇÔÀï¤Ë¤è¤ê·³¼û¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÆ§¤ßÅÝ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î°Õ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¤Ð¤¯Âç¤Ê¼Ú¶â¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊÖ¤½¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤ë¤ËÆ¯¤±¤ÐÆ¯¤¯¤Û¤ÉÀÖ»ú¤Ï¤Õ¤¨¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤µ¤¨ÀÇ¶âÂÚÇ¼²¦¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ°Ê³°¤ÎºîÍÑ¤Ç¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¿Í´Ö¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤³¤«¤é»ä¤Î¿Í´Ö¸¦µæ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿¿¤Î¹¬Ê¡¤ò¾·Íè¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤ÎPHP¤Î¸¦µæ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø¼Ò»Ë»ñÎÁNo.11¡Ù¡ÖÀï¸å5¥«Ç¯¤Î¤ï¤¬¼Ò¡×¤è¤ê¡Ö²ñÄ¹¤Î½Ò²û¡×¡Ë
¾¾²¼¤Î¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Î¥é¥¸¥«¥ë¤µ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸øÄê²Á³Ê¤òËÏ¼é¤·¡¢¹ñ²È¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¿·»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¿¤áÄÉÊü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¾åÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÚÇ¼²¦¤È¤¤¤¦±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤½è¶ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£µìÌóÀ»½ñ¤Î¥è¥Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¾²¼¤Ï½¡¶µ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ëå×¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤È±¿Æ°¤Ëî²¿Ê¤·¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡¢¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿½½°ì·î»°Æü¤«¤éÇ¯¤ÎËö¤Þ¤Ç¡¢»Í½½»°²ó¤Î¹Ö±é¡¢º©¿Æ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢ÁíÁªµóÁ°¤ÎÂåµÄ»Î¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤Ö¤ê¤À¡£
¾¼ÏÂÆó½½¸ÞÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾¾²¼¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÄ£¡¢ÂçºåÉÜÄ£¡¢½»Í§¶ä¹ÔËÜÅ¹¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢ÅìÀ¾ËÜ´ê»û¡¢Ì¾¸Å²°·ºÌ³½ê¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢PHP¤ÎÍýÇ°¤òÀâ¤Â³¤±¤¿¡£PHP¸¦µæ½ê¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎËÜÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤â¡¢¾¾²¼¤Î»×ÁÛ¤Î¸¦µæ¤ÈÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ï·¤¤¤Æ¤Ê¤ªÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î»ÈÌ¿´¶
¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¸Þ½½¼·Ç¯¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤ÏÆÍÇ¡¡¢ÊÝ¼é¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¡¢ÎëÌÚÁ±¹¬ÁíÍý¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¡¢°ÂÇÜ¿¸ÂÀÏº¡¢²ÏËÜÉÒÉ×¡¢ÃæÀî°ìÏº¤Î»Í¿Í¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíºÛÁªÍ½È÷Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾²¼¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¡¢°ìÀÚ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºâ³¦¤Î¼çÍ×¤Ê¿ÍÊª¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ºâ³¦¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÊÝ¼é¿·ÅÞ¤ò¡¢Â¤¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¤ÎÊ¬¤«¤ë¡¢¾¦Çä¤ËÄÌ¤¸¤¿¿Í´Ö¤³¤½¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¤¤¤è¤¤¤è¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾²¼¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÌî½ÅÍº¤¿¤À°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤ÏÅö»þ¡¢¿·ÆüËÜÀ½ïÄ(¤»¤¤¤Æ¤Ä)¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¾¾²¼¤ÏÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤Ê¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¾¦¹©Ï¢ÌÁ¤òºî¤êÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òÀµ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
±ÊÌî¤â¡¢¤Þ¤¿¡¢¾¾²¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¿·ÅÞ·×²è¤Ï¡¢·ë¶É¡¢ÆÜºÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÕÇ¯¤Î¾¾²¼¤Î¡¢¶¯¤¤¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÈÌ¿´¶¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¾¾²¼¤ÏÊ¿À®ÆóÇ¯»Í·îÆó½½¶åÆü¤Ëµ¤´É»ÙÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢¼é¸ý»Ô¤Î¾¾²¼µÇ°ÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶å½½»ÍºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°ä»ºÁí³Û¤ÏÆóÀé»ÍÉ´»Í½½¶å²¯±ß¤ÇÆüËÜºÇ¹â¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¶å½½¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
----------
Ê¡ÅÄ ÏÂÌé¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤«¤º¤ä¡Ë
ºî²È
1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÊ©Ê¸²ÊÂ´¡£Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø¡£¡ØÆüËÜ¤Î²È¶¿¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¡¡ÆüËÜ¤Î¶áÂå¡Ê¾å¡¦²¼¡Ë¡Ù¡Ø¿Í´Ö¤Î´ïÎÌ¡Ù¡Ø»à¤Ì¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡Ù¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡Ù¡Ø¡Ò¿·ÈÇ¡ÓÁíÍý¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡ÙÅù¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È Ê¡ÅÄ ÏÂÌé¡Ë