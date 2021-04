ユーザーが質問を投稿すると同じくユーザーの誰かが回答してくれるサービス「Yahoo!知恵袋」のアメリカ版にあたる「Yahoo Answers」が、2021年5月4日(火)をもって終了となることが発表されました。

発表によると、2021年4月20日(火)をもって新規の質問・回答の投稿が締め切られ、2021年5月4日(火)にウェブサイトが閉鎖になるとのこと。

今回のサービス終了は、あくまで「Yahoo Answers」のみであり、Yahoo.comのアカウントやその他のサービスへの影響はありません。

なお、過去の質問リストや回答、画像など、ユーザーがYahoo Answersに投稿したデータについては、2021年6月30日(水)まで、Yahooアカウント内のメニューからダウンロードのリクエストが行えます。なお、ダウンロードリクエストの処理には最大で30日かかる場合があります。ダウンロードできるのは自分自身が投稿したものに限られ、他のユーザーのデータはダウンロードできません。ダウンロードしたデータはJSONフォーマットで提供されます。

ちなみに「Yahoo Answers」はYahoo! JAPANの「Yahoo!知恵袋」に相当するサービスですが、「Yahoo Answers」が2005年6月にアルファ版テスト開始だったのに対して、「Yahoo!知恵袋」は2004年4月にベータ版の提供が始まっています。会社としての「Yahoo!」は、検索サービスを含む主要な事業を2017年にVerizonに売却したのちAltabaと改名。2018年に保有していたYahoo! JAPANの株式26.82%を売却して資本関係を解消したのち、2019年に清算・解散しています。