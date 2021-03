【Huluランキング】『ウォーキング・デッド』ファミリーが2冠！（3月2日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、2月24日(水)から3月2日(火)までの1週間、そして2月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.『君と世界が終わる日に』

3.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

4.『レッドアイズ 監視捜査班』

5.『進撃の巨人』

6.『転生したらスライムだった件』

7.『マイルノビッチ』

8.『しゃべくり007』

9.『有吉の壁』

10.『Dr.STONE』





海外ドラマ作品トップ10

1.『ウェントワース女子刑務所』

2.『ウォーキング・デッド』

3.『デビアスなメイドたち』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『FBI:特別捜査班』

6.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

7.『刑事コロンボ』

8.『リーサル・ウェポン』

9.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

10.『ゲーム・オブ・スローンズ』





国内ドラマ作品トップ10

1.『君と世界が終わる日に』

2.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

3.『レッドアイズ 監視捜査班』

4.『マイルノビッチ』

5.『恋はつづくよどこまでも』

6.『たったひとつの恋』

7.『テセウスの船』

8.『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』

9.『江戸モアゼル 〜令和で恋、いたしんす。〜』

10.『シグナル 長期未解決事件捜査班』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.『君と世界が終わる日に』

3.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

4.『レッドアイズ 監視捜査班』

5.『進撃の巨人』

6.『転生したらスライムだった件』

7.『Dr.STONE』

8.『有吉の壁』

9.『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』

10.『ブラッククローバー』





海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『ウェントワース女子刑務所』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『FBI:特別捜査班』

5.『デビアスなメイドたち』

6.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

7.『刑事コロンボ』

8.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

9.『デスパレートな妻たち』

10.『ビッグバン★セオリー』





海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『トーキング・デッド』

2.『仰天! 海の底まる見え検証』

3.『ブリティッシュ ベイクオフ』

4.『古代の宇宙人』

5.『グレイテスト・ダンサー』

6.『サタデー・ナイト・ライブ』

7.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

8.『検証! ノストラダムス「21世紀」の大予言』

9.『ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ! 食材5つでおいしい料理』

10.『解明! 古代至宝に隠された謎』

アジアドラマ作品トップ10

1.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

2.『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』

3.『風船ガム』

4.『SKYキャッスル 〜上流階級の妻たち〜』

5.『私のIDはカンナム美人』

6.『第3の魅力 〜終わらない恋の始まり〜』

7.『花郎〈ファラン〉』

8.『ただ愛する仲』

9.『無法弁護士 〜最高のパートナー』

10.『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』

週間ランキングの総合部門では今回も、前週(2月17日〜23日)から変わったのは1作のみと相変わらずほぼ変化なし。特にトップ6は4週続けて顔ぶれもそれぞれの順位も同じという安定っぷりだ。唯一ランク外となったのは前週8位のHuluオリジナル『マイルノビッチ』で、代わりに『有吉の壁』がトップ10圏内に戻った。

海外ドラマ部門では、シーズン10の追加エピソードがついに配信開始となった『ウォーキング・デッド』が、前週『ウェントワース女子刑務所』に奪われたトップの座を1週で取り戻した。放送が遅れた第16話から4ヵ月以上、第15話からだと10ヶ月以上も間を開けて発表された第17話のエピソードタイトルは「我が家へ」。

新たな仲間と住んでいた村を追われたマギーはヒルトップに戻ろうと考えるが、"囁く者"に破壊された町を目の当たりにし、仕方なく宿敵ニーガンのいるアレクサンドリアに向かうことに。ダリル、コニーを捜したいケリーとともに仲間が待つ集合場所へ行くが、そこは焼き払われており、息子ハーシェルもいなくなっていた。マギーたちは村を襲った集団、"収穫者"の仕業と確信して後を追うが...。

3位以下は、9位の『デスパレートな妻たち』と10位の『ビッグバン★セオリー』が前週と逆になった以外はすべて同じだった。

海外ドラマ部門に続いて、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門でも『ウォーキング・デッド』ファミリーが台頭。同作のキャストやスタッフが作品の舞台裏を語る人気トーク番組『トーキング・デッド』が圏外から1位を奪取している。新旧キャストがクリスマスのお話を交えながら番組の10年間を振り返る「ホリデースペシャル」、マギー役のローレン・コーハンらが追加エピソードをしょうかいする「追加エピソード直前スペシャル」が新登場しているので、本編をご覧になった方はそちらもお見逃しなく!

アジアドラマ部門では、『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』が3週連続トップだが、それまで首位だった『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』も2位で食らいついている。2週前、5週目にしてトップ3から陥落した『私のIDはカンナム美人』はその後、中位をキープ(5位→6位→5位)。そして新顔として3位に『風船ガム』が入った。

一方の月間ランキングでは、総合部門の1月は年末年始のお笑い人気を受けてか『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』がトップだったが、週間ランキングでも安定の強さを誇った『呪術廻戦』が首位に返り咲いた。海外ドラマ部門では、シーズン8が配信スタートしている『ウェントワース女子刑務所』が週間ランキングでは2位ながらもこちらでトップに輝き、『ウォーキング・デッド』シリーズの3冠を阻んだ。また、前月は『ウォーキング・デッド』以外にも『アウトブレイク 感染拡大』『フリーキッシュ 絶望都市』と感染関連作品が人気だったが、今回は『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』『FBI:特別捜査班』『刑事コロンボ』『リーサル・ウェポン』『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』と、犯罪捜査ものが盛況だった。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ウォーキング・デッド』シーズン10 追加エピソード HuluのFOXチャンネルで見逃し配信中 © 2021 AMC Network Entertainment LLC. All Rights Reserved./『トーキング・デッド』ホリデースペシャル/追加エピソード直前スペシャル Huluで配信中 © 2020 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved./Huluプレミア『ウェントワース女子刑務所』シーズン8前半 Huluで独占配信中 © FremantleMedia Ltd./Huluプレミア『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』Huluで独占配信中 ©BHD|Vietnam Media Corp.