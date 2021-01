公園をジョギングしていた男性が凍った湖で溺れそうになっていた犬に気付き、躊躇することなく湖に飛び込んだ。男性が犬を救出する様子は動画に収められ、『Yorkshire Evening Post』『YorkshireLive』などが伝えて拡散している。

英サウス・ヨークシャー州ドンカスターに住むダーシー・ぺルさん(Darcy Pel、31)は今月9日午後12時半頃、ウェスト・ヨークシャー州ポンテフラクト公園内を友人とジョギングしていた。

ダーシーさんは途中、凍った湖の中に1匹の犬がいるのに気付いたが「きっと自分であがってくるだろう」とその場を通り過ぎようとした。しかしその犬は氷に阻まれ身動きが取れなくなっており、ダーシーさんは現場まで引き返すと湖へと飛び込んだ。

動画では、胸のあたりまで水に浸かったダーシーさんが氷を割りながら少しずつ前に進んでいる。そして犬のところまで辿り着くと、背中を掴んで岸へと誘導した。

氷が割られ自由になった犬は必死に前足を動かしており、ダーシーさんも犬に声をかけながらその後に続く。こうして約1分後、犬もダーシーさんも無事に引き上げられた。

うっすらと雪が積もる中、救出の一部始終を見ていたポーラ・タウンさん(Paula Town)は当時の様子をこう振り返る。

「湖の中に犬がいるのが分かり、救助用の浮き輪が置いてないか辺りを探しました。犬は氷の上に身体を載せようともがいているのですが、もがけばもがくほど水中に沈んでいきました。」

「周りはパニック状態でしたが、幸運にもたまたま通りかかった男性がやってきて湖に飛び込んだのです。私はその様子を動画に収め、SNSに投稿しました。」

犬を救出したダーシーさんは友人が来ていたジャケットを羽織るとそのまま走り去ったそうで、ポーラさんはこの動画に「見ず知らずの男性が、ポンテフラクト公園で危機に瀕している誰かのペット犬を助けたの」と言葉を添えて投稿し、ダーシーさんを「ヒーロー!」と称えた。

後に地元メディア『YorkshireLive』のインタビューに応じたダーシーさんは「迷いはなかったよ。犬はかなりのストレスに晒されていて助けが必要だったんだ」と明かすと、こう続けた。

「犬が溺れているのを見て、周りにいる人たちは長い棒などを探していたようだった。でも見つからなかったんだろうね。水中に飛び込んでからはとにかく必死で、氷を割って進んだよ。」

「犬は小さい黒のコッカプーだったと思う。助かってなによりだよ。いいタイミングであの場を通りかかって本当に良かった。」

「ただ他の人には凍った湖で泳ぐことはお勧めできないね。僕はアスリートで冷たい水の中で何度も泳いできたけど、経験のない人は命を落とすこともあるからね。」

「二度と同じようなことが起こらないように、湖周辺には柵を設けるべきだと思うよ。」

ちなみにこの動画を見た人は「すごい」「犬も男性も無事で良かった」「凍った湖に飛び込むなんて、本当にヒーローよ」「思わず涙が出てしまった」とダーシーさんを称賛するコメントがあがっている。

2019年3月にも氷点下の米ニューヨークで、氷の割れ目に落ちた2頭の犬を、近くを散歩していた男性とその愛犬が救助していた。この男性も幼い頃、シベリアの極寒の中で凍りついた水面で泳ぐための方法を教わってきたそうだ。画像は『Paula Town 2021年1月9日付Facebook「What a hero, this complete stranger rescued this families dog when it got into trouble in Pontefract Park.」』『YorkshireLive 2021年1月10日付「Man who jumped into frozen Pontefract Park lake to save drowning dog speaks out - and insists he’s not a hero」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)