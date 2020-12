「双胎間輸血症候群(TTTS)」を患い、予定日より2か月以上も早く誕生した一卵性双生児が今年6月、4歳の誕生日を迎えた。男児2人はTTTSのため1人はもう1人の半分ほどの大きさしかなかったが、数々の困難を乗り越えて9月からは学校にも通っているという。『Birmingham Mail』『Real Fix Magazine』などが伝えている。英ウェスト・ミッドランズ州バーミンガムに住むローレン・マーフィーさん(Lauren Murphy、34)は今から4年前、夫ジェイムズさん(James、38)との間に一卵性双生児を妊娠し喜びに沸いた。夫婦にはすでに長男(11歳)、長女(7歳)、次女(5歳)の子供がおり、出産予定日の8月が来るのを家族みんなで心待ちにしていた。しかしながら病院での検診で、 双子 は胎盤が一つしかないために胎児に血流不均衡を生じる「双胎間輸血症候群(TTTS)」を患っていることが判明。定期検診では血流量が多いセバスチャン君(Sebastian)だけが大きく成長し、血流量が少ないエメット君(Emmett)は発育不全でどんどん弱っていくのが確認された。ローレンさんは「医師には『セバスチャンは全身がむくみ、高血圧、心不全、胎児水腫に、エメットは羊水が減少し、低血圧、乏尿、腎不全になるリスクが高く、治療をしなければ生存の確率は10%、治療をしても60%でしょう』と言われました。ショックでした」と明かすと、こう続けた。「出産予定日まで2か月以上もある2016年6月9日の定期検査でのことでした。医師に『エメットの心音が確認できない。緊急帝王切開を行う』と告げられたのです。私は心の準備ができないまま分娩室に運ばれ、双子は告知から3時間も経たないうちに誕生しました。」その後、新生児集中治療室へと運ばれた双子はすぐに人工呼吸器に繋がれたが、セバスチャン君は体重が約1360グラム、エメット君に至ってはその半分ほどの約708グラムしかなかった。ローレンさんは誕生後の2人の様子について、こう振り返った。「双子を初めて見た時は、あまりの小ささに衝撃を受けました。2人とも脳出血を起こしており、『新生児治療室にいる40人以上の赤ちゃんの中で最も深刻なケース』とのことでした。セバスチャンには入院中、腰椎の間に針を刺して脳脊髄液を抜く手術が行われ、肺出血も認められましたが、生後13週で退院することができました。」「一方のエメットはさらに重症で、肌は透き通って見えました。ある晩、医師に『覚悟を決めたほうがいい』と告げられ、『生命維持装置を外すべきなのでは』との話し合いももたれましたが、なんとか持ち越しました。エメットは7か月の入院で3度も敗血症を起こし、25回以上の輸血を受け、腸穿孔のためストーマ(人工肛門)の手術も必要でした。それでも2017年1月に無事退院でき、看護師らには『奇跡の子』と呼ばれたほどです。」こうして数々の困難を乗り越えてきた双子は現在4歳半になり、9月からは学校にも通っている。エメット君は脳性麻痺で、セバスチャン君は行動障がいを抱えているが、学校が大好きで毎日様々なことに挑戦しているそうだ。5児の母のローレンさんは、双子の成長について最後にこう述べている。「スタートは本当に大変で、肉体的にも精神的にもつらいことがたくさんありましたが、ここにきてやっと光が見えてきました。私は2人が病気と闘い、ここまで成長したことを心から誇りに思っています。また病院の医師やスタッフ、そして様々なストレスに耐え、お互いを支えあってきた家族みんなに感謝しています。」画像は『Birmingham Mail 2020年12月2日付「Twins born with a rare condition which makes one DOUBLE the size of the other」(Image: Lauren Murphy / SWNS.COM)』『Metro 2020年12月2日付「Rare condition makes one twin almost twice the size of the other」(Picture: Lauren Murphy / SWNS.COM)』『Real Fix Magazine 2020年12月2日付「Meet the ‘identical’ twins who were born with a rare life-threatening condition - which caused one twin to be born almost DOUBLE the size of the other」(Image: Lauren Murphy / SWNS.COM)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)