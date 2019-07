■「ピカチュウ大量発生チュウ!」とは

■夏にぴったりのメニュー

■ドリンク&アイスショップ by ポケモンカフェ

■メニュー詳細

【女子旅プレス=2019/07/19】2019年8月6日(火)から12日(月・振休)まで、神奈川・横浜市みなとみらい地区周辺で開催される「 ピカチュウ 大量発生チュウ!2019」にて、「ドリンク&アイスショップ by ポケモン カフェ」が登場する。「ピカチュウ大量発生チュウ!」は、ポケモン社が、2014年から毎夏、横浜市みなとみらい地区周辺で開催しているイベント。ピカチュウたちの様々なショーや大行進等のパフォーマンスを見ることができる。6回目となる「ピカチュウ大量発生チュウ!2019」は、みなとみらいの夜景を背景にテクノロジーを使ってパワーアップされた演出とともに、過去最大規模の延べ2,000匹以上のピカチュウたちが登場予定。「ドリンク&アイスショップ by ポケモンカフェ」では、アイスやドリンクなど、夏にぴったりなオリジナルメニューが楽しめる。・ピカチュウのパインアイスバー4種類の表情からランダムで提供される「ピカチュウのパインアイスバー」。冷たいアイスキャンディは暑い夏にぴったり。・ピカチュウのオレンジレモネードソーダピカチュウのカップが目を引く「ピカチュウのオレンジレモネードソーダ」。・ピカチュウのマンゴー&パイン タピオカ ドリンク同じくピカチュウのカップに入ったタピオカドリンクも登場する。「ドリンク&アイスショップ by ポケモンカフェ」で購入したドリンクは、飲み終わった後にカップを戻すとオリジナルステッカーが1枚プレゼントされる。(女子旅プレス/modelpress編集部)開催期間:2019年8月6日(火)〜同年8月12日(月・振休)開催場所:横浜赤レンガ倉庫 イベント広場/12:00〜20:00臨港パーク/12:00〜20:00山下公園/10:00〜17:00ピカチュウのパインアイスバー 500円ピカチュウのオレンジレモネードソーダ 500円ピカチュウのマンゴー&パイン タピオカドリンク 600円情報:エスエルディー【Not Sponsored 記事】