【おうちドリンクバー パーティーパック】 4月28日 発売 価格：1,392円（税別） サントリービバレッジ＆フードは、「おうちドリンクバー パーティーパック」を4月28日に発売する。価格は1,392円（税別）。 本商品は、「おうちドリンクバー」の「ペプシコーラ」、「ＰＯＰメロンソーダ」、「Ｃ．Ｃ．レモン