[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第2戦](Gスタ)※15:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 19 中山雄太DF 50 岡村大八MF 7 相馬勇紀MF 16 前寛之MF 23 白崎凌兵MF 26 林幸多郎MF 27 エリキMF 88 中村帆高FW 9 藤尾翔太控えGK 13 守田達弥DF 5 ドレシェヴィッチDF 6 望月ヘンリー海輝MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 39 バスケス・バイロンFW 1