奄美地方では、6日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水に警戒してください。 また九州南部では、7日明け方から7日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 九州南部・奄美地方で大気の状態が非常に不安定に 九州南部付近を通過するこの低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では、大気の状態が非常に不安定となる見込みで