奄美地方では、6日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水に警戒してください。

また九州南部では、7日明け方から7日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

九州南部・奄美地方で大気の状態が非常に不安定に

九州南部付近を通過するこの低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

九州南部・奄美地方では、7日昼過ぎにかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

喜界町にレベル4の土砂災害危険警報

県の雨量では、喜界町で午前9時半までの1時間に75ミリの非常に激しい雨が降りました。

現在、喜界町にレベル4の土砂災害危険警報とレベル3の大雨警報が発表されています。

喜界町では、住宅4棟に床下浸水の被害がでているほか、町内の県道など3か所が冠水のため、通行止めとなっています。

喜界町は町内全域に避難指示を発表

喜界町は、午前10時20分に、町内全域3610世帯6107人に避難指示を発表しました。

6日に予想される1時間雨量は多い所で、▼鹿児島県内で50ミリです。

7日に予想される1時間雨量は多い所で、▼鹿児島県内で50ミリです。

7日正午までに予想される24時間降水量は多い所で

▼奄美地方を除く鹿児島県で250ミリ

▼奄美地方で200ミリです。

喜界町では、土砂災害や洪水などの重大な災害が、いつ発生してもおかしくない 極めて危険な状態です。

土砂災害に厳重警戒、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。

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