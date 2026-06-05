◇ファーム公式戦ソフトバンク―広島（2026年6月5日タマスタ筑後）腰の張りで離脱していたソフトバンクの柳町達外野手（29）が5日の広島とのファーム公式戦に「3番・指名打者」でスタメン出場し、2打数1安打1打点だった。「無事にできたことが一番です。（守備も）たぶんいけると思います」2―5の2回、2死一、二塁で広島の先発・アドゥワが投じた146キロの直球を捉えて左前適時打した。10日ぶりの実戦で復活を見せつけ