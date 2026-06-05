県内の主食用米の作付面積が、今年の需要見通しを大幅に上回る見込みであることが分かりました。生産者にとっては、米価の下落が懸念される状況です。 5日、新潟市で開かれた農業再生協議会。県によると、4月時点の主食用米の作付の意向は10万7800haでほぼ前年並みとなっています。これは県が設定した今年の生産目標10万3700haを4100ha上回る水準で、生産量に換算すると需要見通し56万2000tより2万2200t多いということです。