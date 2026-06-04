こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「M88（Messier 88）」。かみのけ座の方向、約6300万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡のWFC3（広視野カメラ3）で観測した渦巻銀河「M88（Messier 88）」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker and the MAUVE-HST Team）】中心に巨大なブラックホールを抱いた活動銀河M88は活動銀河核（AGN）を持つ活動銀河のひとつとして知られています。活動銀河核は強い電磁波が