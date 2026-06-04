エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド『EVE(イブ)』は2026年6月1日、『女性管理職に関する調査』の結果を発表した。同調査は2026年3月26日〜29日、全国の20〜49歳の女性500名を対象にインターネットで実施した。女性管理職に関する調査女性初の首相誕生を受けて女性管理職に対するイメージが変わったかを尋ねたところ、全体の48.6%が「とてもポジティブになった」(17.6%)「ややポジティブになった」(31.0%)と回答した。年代別に見ると