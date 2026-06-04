一番良かった相手は誰？あの（年齢非公開）の降板問題や『サバンナ』高橋茂雄（50）を巻き込んだ中山功太（45）の“いじめ騒動”など、何かと芸能人の“告白”が物議を醸している日本の芸能界。だが、アメリカはそんな暴露もケタ違いだ。なんと“ポップの女王”マドンナ（67）が「人生で最高のメイクラブ」相手を実名で告白したのだ。米PageSixが報じたところによると、ニューアルバム『Confessions II』をプロモーション中のマド