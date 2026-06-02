フリーアナウンサーの徳光和夫が、5月30日に放送されたニッポン放送『とくモリ！歌謡サタデー』(毎週土曜 5:00〜)で、阿部慎之助が逮捕され、巨人の監督を辞任したニュースに触れた。徳光和夫○橋上秀樹監督代行に「ホッとしているかも」大の巨人ファンで知られる徳光は、番組冒頭にあいさつした後に、「元気に一声発しましたけど、私としましては本当に、阿部慎之助監督がですね……」と声を落とした。そして「これは本当に残念な