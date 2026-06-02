5月26日、あるXユーザーが投稿したバス車内の写真が話題になっている。【写真】「AIかと思った」高槻市営バスが導入した「こども運転席」《初めてこんなバス見た！ 子供絶対嬉しいよね》設置費用はバス2台で約300万円添えられた写真には、実際の運転席の後ろに設置された運転手気分が体験できる席が写っていた。この投稿は5月28日現在で100万回表示、4.3万のいいね数と万バズすることに。《いいね！大人も座りたいこれ子供