タレントの森脇健児（59）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。オートレーサーの森且行（52）とのツーショットを公開し、注目を集めいてる。「森且行くんに30年ぶりに会えた！！！」と書き始め、森とのツーショットを公開。「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました！」と心境をつづり、「浦和YouTubeにはドラマがありました」と締めくくった