タレントの森脇健児（59）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。オートレーサーの森且行（52）とのツーショットを公開し、注目を集めいてる。

「森且行くんに30年ぶりに会えた！！！」と書き始め、森とのツーショットを公開。「全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました！」と心境をつづり、「浦和YouTubeにはドラマがありました」と締めくくった。

森は中学生の時にジャニーズ事務所（現在はSMILE―UP.）へ入所し「SMAP」のメンバーとして活躍。1996年5月にオートレーサー転身を理由に芸能界を引退した。レーサー転身後は00年にS級選手となり、20年11月にSG初優勝を飾った。だが、その矢先の21年1月のレース中に他選手と接触して落車。骨盤骨折、腰椎破裂骨折など重傷を負ったものの、4度の大手術と2年以上に及んだリハビリをへて23年4月に復帰を果たした。

森脇と森はフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演しており、ネット上では「夢モリだ〜」「この組み合わせ、胸が熱くなります」「これは熱い再会」「夢モリ、エモい」「胸熱」「すてきな2ショット」などの声が寄せられた。