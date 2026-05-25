ローソン竹増貞信社長、セブン‐イレブン元会長鈴木敏文さんを悼む「非常に残念」 生前の会話を回顧
ローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会が25日、都内で行われ、ローソンの竹増貞信代表取締役社長が登壇。会見後の囲み取材で、きょう発表された、セブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問・鈴木敏文さんの訃報に言及した。
【写真】セブン＆アイ元会長、鈴木敏文さんが死去
この日、鈴木さんが5月18日、心不全のため93歳で死去したことが発表された。報道陣から鈴木さんの訃報についてコメントを求められ、竹増社長は「まず一報に接しまして、もうすごくショック、驚き…本当にもうお悔やみを申し上げるしかない。もう1回お話聞きたかった。非常に残念だっていう気持ちが非常に大きいです」と悲しみを吐露した。
続けて「実は私、鈴木さんが会長ご退任された後、1度昼ご飯をご一緒したことがございまして、当時も（自分は）ローソンの社長だったんですけど、業界のことについて、当然言えないこと、言えること、きちんと分別された上ですけども、いろんなお話をしてくださいました」と振り返った。
鈴木さんの人柄については「非常に厳しく、そしてやっぱりライバルというとおこがましいですけれども、同じ業界の競合先ということもあったんですが、非常に温かく、いろんな質問に対してきちっとお答えいただいた。厳しくもあり、非常に優しくもあり、そして業界のこともしっかり考えておられる、そういった方だったなっていう印象です」と思いを巡らせた竹増社長。
「昼飯だったんですけど、非常に時間を長くご一緒させていただいて、そんなことが走馬灯のように頭の中を巡っておりまして、残念な気持ちでいっぱいになりました」と鈴木さんを悼んだ。
コンビニ業態の育ての親として知られる鈴木さんは1932年、長野県出身。56年に中央大学経済学部卒業後、東京出版販売（現、トーハン）に入社。63年にイトーヨーカ堂に入社した。
78年、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役社長に就任。92年、イトーヨーカ堂代表取締役社長、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役会長に就任。2003年、イトーヨーカ堂代表取締役会長最高経営責任者（CEO）、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就任。16年、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問となった。
97年、経済団体連合会副会長。01年、経済団体連合会（現日本経済団体連合会）評議員会副議長。05年、日本経済団体連合会顧問に就任。97年に藍綬褒章、99年に紺綬褒章、03年に勲一等瑞宝章、11年に紺綬褒章を受章した。
【写真】セブン＆アイ元会長、鈴木敏文さんが死去
この日、鈴木さんが5月18日、心不全のため93歳で死去したことが発表された。報道陣から鈴木さんの訃報についてコメントを求められ、竹増社長は「まず一報に接しまして、もうすごくショック、驚き…本当にもうお悔やみを申し上げるしかない。もう1回お話聞きたかった。非常に残念だっていう気持ちが非常に大きいです」と悲しみを吐露した。
鈴木さんの人柄については「非常に厳しく、そしてやっぱりライバルというとおこがましいですけれども、同じ業界の競合先ということもあったんですが、非常に温かく、いろんな質問に対してきちっとお答えいただいた。厳しくもあり、非常に優しくもあり、そして業界のこともしっかり考えておられる、そういった方だったなっていう印象です」と思いを巡らせた竹増社長。
「昼飯だったんですけど、非常に時間を長くご一緒させていただいて、そんなことが走馬灯のように頭の中を巡っておりまして、残念な気持ちでいっぱいになりました」と鈴木さんを悼んだ。
コンビニ業態の育ての親として知られる鈴木さんは1932年、長野県出身。56年に中央大学経済学部卒業後、東京出版販売（現、トーハン）に入社。63年にイトーヨーカ堂に入社した。
78年、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役社長に就任。92年、イトーヨーカ堂代表取締役社長、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役会長に就任。2003年、イトーヨーカ堂代表取締役会長最高経営責任者（CEO）、セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就任。16年、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問となった。
97年、経済団体連合会副会長。01年、経済団体連合会（現日本経済団体連合会）評議員会副議長。05年、日本経済団体連合会顧問に就任。97年に藍綬褒章、99年に紺綬褒章、03年に勲一等瑞宝章、11年に紺綬褒章を受章した。