記事のポイントスターバックスはウェイトベストやフィットネスアプリとの連携で、フィットネス需要を取り込もうとしている。「Back to Starbucks」計画の一環として、ライフスタイル系コラボレーションを継続的に強化している。GLP-1時代の健康志向に対応し、高タンパク商品やヘルシースナック展開を拡大している。最新のパートナーシップを見るかぎり、スターバックス（Starbucks）が掲げるライフスタイルの目的地になるという目