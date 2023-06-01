◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・梅野は、鳴り響く梅野コールを心に刻んだ。「久しぶりだけど、大きな声で呼ばれるのは、いつになってもいい。感謝、感謝です」と背番号2は晴れ舞台の感激をいつもより長く味わった。「チームがね、勝って休みを迎えられる。それが本当にうれしい。みんなが頑張ってつくり上げた連勝なので」3年ぶりの快音が飛び出したのは、0―0で迎えた5回1死だった。竹丸