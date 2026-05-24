プレミアリーグのマンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ監督の今季限りでの退任を発表した。ラストゲームはプレミア最終節ホームでのアストン・ヴィラ戦となる。ペップがシティにやってきたのは16-17シーズンのこと。現役引退後、バルセロナ、バイエルンを指揮し、3クラブ目にシティを選んだ。それまでは数年のサイクルでクラブを退団しており、シティでもそうなると予想されたが、最終的に10シーズンでシティの監督を務