プレミアリーグのマンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ監督の今季限りでの退任を発表した。ラストゲームはプレミア最終節ホームでのアストン・ヴィラ戦となる。



ペップがシティにやってきたのは16-17シーズンのこと。現役引退後、バルセロナ、バイエルンを指揮し、3クラブ目にシティを選んだ。それまでは数年のサイクルでクラブを退団しており、シティでもそうなると予想されたが、最終的に10シーズンでシティの監督を務めている。





この10年間でプレミアリーグ6階、FAカップ3回、リーグカップ5回、CLを1回制している。『TheGuardian』ではペップがシティ退団後に言及。「特に計画はない」と次のクラブが決まっていないことを明かした。「将来についての計画はないよ。今は休息を取り、子どもたちと過ごせなかった時間を取り戻したいと思っている。子どもたちはすでに大きくなったけどね。でも、これまでできなかったことをやりたいんだ」「今後数年間はサッカーに関することは考えないつもりだ。休息が必要だし、これまでの歩みを振り返る必要もある。バルセロナ時代、バイエルン時代、そしてここで過ごした年月を振り返り、何が起こったのか振り返りたい」ペップはマンチェスターを離れるが、今後はシティ・フットボール・グループのグローバルアンバサダーに就任することが発表されている。シティとの関係性は継続されるため、シティの監督に復帰する可能性はと問われ、「しばらくの間、監督業には就かない。そうでなければ、今もここにいる。私は休息を取る必要がある」と答えた。