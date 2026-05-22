人気漫画＆アニメ『ケロロ軍曹』初のミュージカル「ペコポン侵略ミュージカル 『ケロロ軍曹』」の追加キャスト12人が発表された。あわせてケロロ小隊キャスト5人のキャラクタービジュアルが解禁となった。【写真】全然似てない（笑）ミュージカル『ケロロ軍曹』小隊5人のビジュアル出演キャストは、ケロロ軍曹役に田村升吾、タママ二等兵役に大友至恩、ギロロ伍長役に草地稜之、クルル曹長役に丘山晴己、ドロロ兵長役に田村心