SNSで発表フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんが22日、本田真凜さんとのアイスダンスチームを結成し、競技挑戦することをSNSで明かした。宇野さんと本田さんは共同のインスタグラム投稿で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告した。「2024年10月。この決断をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダ