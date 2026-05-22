２１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、敵地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場。５打数２安打１打点で存在感を見せたことを報じた。

村上の豪快な打撃の映像を見届けたゲスト出演の野球評論家・松坂大輔氏は「ボールの見極めがしっかりできてますし、今の村上選手はバッテリーが攻めづらいと思いますね」と説明。

本塁打量産中の好調ぶり、特に打撃フォームの変化について聞かれると「シーズン中にここまで分かりやすく変えるのは珍しいと思います」と答え「まず、左ひじの高さ、そして右足の開きですね。変更後は少し開いてるんですけど、ピッチャー目線で言うと、僕が対戦するピッチャーだったら（変更前は）どんどんインコースにカットボールやストレートが投げやすかった。でも（変更後は）ふところが深く見えるので、インコースに対しても対応しやすく見えるので、ピッチャーとしてもよりプレッシャーがかかる。甘くなったらホームランにされてしまうのでは？と思うので」と分析した。

「フォームに関しては試行錯誤してると思うんですけど、今、逆方向への日本でよく見たようなホームランが出ているというのは、今のフォームの変更がうまく行ってるんだと思いますね」と続けると「アメリカに行ったらどうなるんだろう？って思ってましたけど余計なお世話でしたね」と苦笑していた。