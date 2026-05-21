ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。1分以内を目標に、頭をやわらかくして挑戦してみましょう！問題：「う と む じ ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う と む じ んヒント：最後の文字は「う」答えを見る↓↓↓↓↓正解：むじんとう正解は「むじんとう」でした。▼解説「無人島」は、人が住んでいない島のこと。冒険物語やサバイバル番組などでもおなじみの