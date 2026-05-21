世界中で25年以上にわたり愛され続けている『スポンジ・ボブ』シリーズ。その約5年ぶりとなる劇場最新作『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』のブルーレイ＋DVDセットが8月5日（水）に発売されることが決定した。これに伴い、5月20日（水）より予約受付がスタートしている。 25周年を迎えた人気シリーズ『スポンジ・ボブ』、5年ぶりの劇場最新作が早くもパッケージ化本作の舞台は、深海より