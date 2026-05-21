『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』8月5日（水）リリース！

世界中で25年以上にわたり愛され続けている『スポンジ・ボブ』シリーズ。その約5年ぶりとなる劇場最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』のブルーレイ＋DVDセットが8月5日（水）に発売されることが決定した。これに伴い、5月20日（水）より予約受付がスタートしている。

25周年を迎えた人気シリーズ『スポンジ・ボブ』、5年ぶりの劇場最新作が早くもパッケージ化

本作の舞台は、深海よりもさらに深い未知の世界＜アンダーワールド＞だ。「立派な“ビッグ・ガイ”になりたい」と願うスポンジ・ボブとビキニタウンの仲間たちが、史上最大の冒険へと出航する。ただ楽しいだけでなく、子どもから大人までまっすぐに突き刺さる、シリーズ史上最大の成長物語に仕上がっている。

本作最大の魅力は、テレビシリーズの枠を超えた圧倒的なスケール感にある。海賊やモンスター、次々と立ちはだかる試練が連続する大冒険が展開されるだけでなく、実写とアニメが融合した革新的な演出も見どころだ。

ボイスキャストには、スポンジ・ボブ役のトム・ケニーをはじめとするおなじみのオリジナル声優陣が完全集結。さらに新キャストとして、さまよえるオランダ人役を演じるマーク・ハミル（『スター・ウォーズ』シリーズ）を筆頭に、レジーナ・ホール、ジョージ・ロペス、 shadowそして声優初挑戦となる人気ラッパーのアイス・スパイスといった豪華な顔ぶれが参戦した。特にマークは、特殊メイクを施した実写シーンにも登場して大きな話題を呼んでいる。また、アイスによる主題歌「Big Guy」も、本国でのリリース直後から熱い反響を集めており要注目だ。

吹替版にはルーク役でおなじみの島田敏が初参戦！

日本語吹替版も、ファンを裏切らない豪華な布陣が揃っている。スポンジ・ボブ役の宮田幸季、親友パトリック役のかぬか光明、タコのイカルド役の上田燿司、カーニさん役の奥田啓人、サンディ役の松浦チエといった、おなじみのレギュラーキャストが再集結を果たした。

さらに今回、大きなサプライズとなったのが、マーク演じるさまよえるオランダ人役の吹替として島田敏が初参加している点だ。島田は「スター・ウォーズ」シリーズでマークが演じたルーク・スカイウォーカーの吹替を長年担当してきたレジェンドであり、この粋なキャスティングは実に見事と言わざるを得ない。実力派声優陣によるハチャメチャで笑える大冒険が、これによりさらにエネルギッシュに引き立てられている。

制作秘話や主題歌MVなど、ファン垂涎の映像特典を収録

今回発売されるブルーレイには、本編をより深く楽しむための特典映像が多数収録される。ボブたちの冒険を支えたスタッフやキャストによる制作秘話、舞台裏に迫ったメイキング映像に加え、アイスが歌う主題歌「Big Guy」のミュージックビデオ（MV）も収められており、ファン必携のコレクターズアイテムと言えるだろう。

『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』商品情報

【発売日】

2026年8月5日（水）

【価格】

ブルーレイ＋DVD セット 5,390円（税込）

【ブルーレイ映像特典】

・スポンジ・ボブ・アンサンブル：ベテランの声

・スポンジ・ボブ・アンサンブル：新しい仲間たち

・さまよえるオランダ人：アニメーションの芸術性と実写演技

・ビキニタウンから死者の世界へ

・”Big Guy” by アイス・スパイス（ミュージックビデオ）

【キャスト（声の出演）】

スポンジ・ボブ：トム・ケニー （宮田 幸季）

パトリック：ビル・ファガーパッケ（かぬか 光明）

イカルド：ロジャー・バンパス（上田 燿司）

カーニさん：クランシー・ブラウン（奥田 啓人）

サンディ：キャロリン・ローレンス（松浦 チエ）

さまよえるオランダ人：マーク・ハミル（島田 敏）

【スタッフ】

監督：デレク ・ドライモン

原案：ステファン・ヒーレンバーグ

脚本：パム ・ブレイディ、マット ・リーバーマン

製作：アーロン・デム、パム・ブレイディ、リサ・スチュワート

音楽：ジョン ・デブニー

【ストーリー】

立派な大人になってジェット・コースターに乗る日を夢見てきたスポンジ・ボブ。だが直前で怖気づいてしまい、勇敢さを証明しようとして誤って恐ろしい幽霊海賊のさまよえるオランダ人を召喚してしまう。パトリックと共に死者の世界への冒険に旅立つことになったスポンジ・ボブはいくつもの試練や救助隊の追跡を経験して、真の勇気を知ることになる。

（海外ドラマNAVI）

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