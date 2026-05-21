ダイソーで出会った『深型オーバルボウル』は、￥330（税込）とは思えない高見えデザインが魅力の万能食器。深みのあるブラックが料理を引き立て、いつものメニューをレストランのように格上げしてくれます。カレーやパスタ、煮物まで幅広く使える深型設計で、電子レンジや食洗機も使えます。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：深型オーバルボウル価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJA