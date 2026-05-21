100均商品とは思えない高級感！見た目も機能性も妥協しない！300円食器

ダイソーで出会った『深型 オーバルボウル』は、￥330（税込）とは思えない高見えデザインが魅力の万能食器。深みのあるブラックが料理を引き立て、いつものメニューをレストランのように格上げしてくれます。カレーやパスタ、煮物まで幅広く使える深型設計で、電子レンジや食洗機も使えます。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：深型 オーバルボウル

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582694239271

300円で叶う！食卓全体をぐっと引き締めてくれる食器をチェック

ダイソーの食器売り場で見つけた『深型 オーバルボウル』は、￥330（税込）とは思えない高見えアイテム。

まず目を引くのは、深みのあるブラックカラー。

単なる真っ黒ではなく、表面にはさりげないニュアンスのある色ムラが施されており、光の当たり方によって表情が変わるのが特徴です。

形状は使い勝手の良い深型オーバルタイプ。カレーやパスタといった定番メニューはもちろん、汁気のある煮物やサラダボウルとしても活躍します。

器から始める丁寧な暮らし♪ダイソーの『深型 オーバルボウル』

スペック面も実用性が高く、素材は磁器で電子レンジ・食洗機・熱湯にも対応しているため、忙しい日常でも扱いやすい設計。

調理後の温め直しから後片付けまでスムーズにこなせるのは、毎日の家事を少し楽にしてくれる嬉しいポイントです。

製品の特性上、サイズや色味の個体差、釉薬のムラなどが見られる場合もありますが、それも手作り感のような味わいとして楽しめるのが◎

オーバル形状ならではの横長フォルムが食卓にリズムを生み、複数枚並べたときにもすっきりとした印象になります。

どんな料理にも馴染みやすく、盛り付けるだけでまるでレストランの一皿のように見えるのも魅力です。

今回はダイソーの『深型 オーバルボウル』をご紹介しました。

プチプラなので気負わず日常に取り入れられるのがこのボウルの魅力。和食・洋食・中華とジャンルを問わず使える万能さは、日常使いの器として非常に優秀です。

機能性とデザイン性を両立した、食卓を自然と格上げしてくれる存在。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。