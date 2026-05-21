敵地マリナーズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は20日（日本時間21日）、敵地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数2安打1打点だった。チームは4-5で敗れた。5回には一時同点となる右前適時打を放った。地元シカゴ放送席も「ムラカミはホームランだけじゃない」と称えた。1-2で迎えた5回の攻撃。1死一、二塁のチャンスで打席を迎えると、外角の変化球を捉え、一、二塁間を抜ける同点タイムリーを放