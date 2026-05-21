電力需要が高まる夏に向けて、政府は企業や家庭に「節電要請」を行わない方針だと表明しました。見送りは3年連続です。【映像】政府が夏の節電要請を見送りへ経済産業省は7月から9月にかけての電力需給の見通しについて、電力の供給余力を示す「予備率」が安定供給に最低限必要な3％を全国すべてのエリアで確保できる見通しだとしています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中でも、発電に使用する液化天然ガスや石炭などの