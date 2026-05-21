人間関係に疲れる人には、ある共通点がある。それは「境界線の引き方」が極端だということ。その線が厚すぎても、薄すぎても、人は傷つく。では、どうすればいいのか。※本稿は、精神保健福祉士の鴻巣麻里香『自他の境界線を育てる「私」を守るバウンダリー』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。「見えない皮膚」が人を守っている「私は私」の境界線は、目には見えません。目には見えないけれど、皮膚のように確実に私