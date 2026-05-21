古巣アーセナルが22年ぶりのプレミア制覇

海外サッカー、英1部プレミアリーグは、アーセナルが22年ぶり14度目のリーグ制覇を果たした。昨年7月まで同クラブに所属していた日本代表DF冨安健洋（アヤックス）は20日、自身のインスタグラムで、古巣クラブを祝福。ファンも様々な反応を寄せている。

冨安はストーリー機能を使用して、アーセナル公式インスタグラムが投稿した優勝記念バナーを引用しながら、英語で「おめでとう」と添えた。加えて、拍手の絵文字を3つ並べて、2021年夏から昨夏まで4年間所属していた古巣の戴冠を祝福している。

アーセナル時代は、一時は右サイドバックの主力として世界最高峰リーグで堂々のプレーを見せた冨安だったが、度重なる怪我に悩まされ、24-25シーズンは計1試合、わずか6分間の出場に留まった。25年7月には双方合意のもとでチームを退団。半年のリハビリ後にオランダリーグの強豪アヤックスへ入団した。今年2月に実戦復帰すると、15日に発表された北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーにも滑り込んだ。

かつては稲本潤一や宮市亮らも所属し、日本人にもファンの多い同クラブ。J1名古屋の指揮を執ったアーセン・ベンゲル監督の下で無敗優勝を達成した03-04シーズン以来となる栄冠を祝福した冨安に対し、日本人も反応している。

「冨安も祝ってる」

「冨安がアーセナルで怪我無く活躍してる世界線見たかったなぁ」

「冨安からも祝福 一緒に味わいたかったな」

「にしても冨安お前色んな事情があったのは分かるけどアーセナル残っとけよ、、、、、」

「アーセナルの優勝を祝福する冨安」

「うわぁぁぁぁ…冨安が反応してくれてる」

「冨安が喜んでくれてるみたいだから生きててよかった」

「間違いなくアーセナルの暗黒期を救ったうちの1人だからこそ、この瞬間を一緒に迎えてほしかったな」

冨安が出場する北中米W杯は6月開幕。日本代表は14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦でオランダと激突。その後にチュニジア、スウェーデンとも対戦する。



（THE ANSWER編集部）