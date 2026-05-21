激安で知られる「スーパー玉出」の店舗スタッフの派遣手数料を水増し請求し、玉出の運営会社に約３９００万円の損害を与えたとして、大阪府警は２０日、運営会社の元取締役（７６）（大阪府吹田市）ら男２人を会社法違反（特別背任）容疑で逮捕した。他に逮捕されたのは、人材派遣会社経営の男（６３）（同府東大阪市）。発表では、２人は共謀し、２０２１年８月〜２２年９月、スタッフ派遣の手数料として、約３９００万円を