¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤ÎÀÄ»³¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤¬5·î19Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£µï¼ò²°¤ÎÅ¹°÷¤È¤«¤ï¤·¤¿¡Ö¥¿¥³¥Ï¥¤¡×¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤¤¤â¤«¤±¤ÌÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¹¥¤­¡¢µï¼ò²°¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ôµï¼ò²°¤Ç¥¿¥³¥Ï¥¤Íê¤ó¤À¤éÌµÌ£¤Î¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤½Ð¤Æ¤­¤¿¡Ö¥¿¥³¥Ï¥¤Íê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤Î´Å¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«?¥¿¥³¥Ï¥¤¤Ã¤ÆËÜÍè¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Î¤³¤È¤ò