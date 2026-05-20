【モデルプレス＝2026/05/20】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。電気圧力鍋で作ったサムゲタンを公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。「健康的で美味しそう」電気圧力鍋でサムゲタン◆石川梨華、電気圧力鍋で作るサムゲタン公開石川は「夏バテする前にしっかり食べてパワー付けましょう！今日はサムゲタン」とつづり、写真を投稿。手羽元、大根、玉ねぎ、生姜、ニ