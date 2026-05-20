2児の母・石川梨華「電気圧力鍋におまかせ」手作りサムゲタン公開「健康的で美味しそう」「夏バテ対策にぴったりですね」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。電気圧力鍋で作ったサムゲタンを公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。「健康的で美味しそう」電気圧力鍋でサムゲタン
石川は「夏バテする前にしっかり食べてパワー付けましょう！今日はサムゲタン」とつづり、写真を投稿。手羽元、大根、玉ねぎ、生姜、ニンニクが鍋に入った写真を公開し、具材と調味料の説明を添えて「後は電気圧力鍋におまかせ」と記している。
また、続く投稿では「仕上げに塩コショウで味付けて完成！」とコメントを添え、出来上がったサムゲタンの写真とシーフードとブロッコリーのガーリック炒めの写真もコラージュにして披露。ピースサインをした石川自身の写真も添えられており「タイマーで自撮りしたらブレブレの写真しか撮れなかったよw なぜか2秒で設定してて 間に合うわけないじゃん そんな本日の私です」と、自身の失敗エピソードも記している。
この投稿には「どれも美味しそう」「食べたくなりました」「健康的で美味しそう」「料理上手で尊敬」「電気圧力鍋で作れるのすごい」「夏バテ対策にぴったりですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「健康的で美味しそう」電気圧力鍋でサムゲタン
◆石川梨華、電気圧力鍋で作るサムゲタン公開
石川は「夏バテする前にしっかり食べてパワー付けましょう！今日はサムゲタン」とつづり、写真を投稿。手羽元、大根、玉ねぎ、生姜、ニンニクが鍋に入った写真を公開し、具材と調味料の説明を添えて「後は電気圧力鍋におまかせ」と記している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「食べたくなりました」「健康的で美味しそう」「料理上手で尊敬」「電気圧力鍋で作れるのすごい」「夏バテ対策にぴったりですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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