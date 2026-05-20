俳優の小沢仁志さんが自身のインスタグラムで、日々充実の朝食を投稿しています。 【写真を見る】【 小沢仁志 】早起き→パンケーキ＆バーガーで「朝マック！」続いて肉盛り「昆布水つけ麺」暑さに備えて朝食充実フォロワー「パワーもらいました」小沢さんは18日に「おはようさん！今日もブルドックスの試合で」「早起きからの朝マック！」と、声が聞こえてくるようなテキストを投稿。写真には、バターが乗せられて重ねられ