俳優の小沢仁志さんが自身のインスタグラムで、日々充実の朝食を投稿しています。



【写真を見る】【 小沢仁志 】早起き→パンケーキ＆バーガーで「朝マック！」続いて肉盛り「昆布水つけ麺」暑さに備えて朝食充実 フォロワー「パワーもらいました」





小沢さんは18日に「おはようさん！今日もブルドックスの試合で」「早起きからの朝マック！」と、声が聞こえてくるようなテキストを投稿。写真には、バターが乗せられて重ねられたパンケーキにハッシュドポテト、ナゲットにマフィンにフィレオフィッシュ…とテーブルを埋め尽くすメニューの数々。「今日も暑いぞコリャ」「皆も頑張っていこうぜ」と、暑さに備えてフォロワーにパワーを送っている様子です。







続く19日には「おはようさん！最近は早寝早起きを習慣つけるようにしてる」と、こちらでも元気に満ちたテキスト。「今日も暑いそうなんで 昆布水つけ麺作ってみた」と、メンマにのり、そして肉も山盛りのつけ麺の写真を投稿しました。小沢さんは「つけ麺の麺を昆布水に浸すだけで味激変」とご満悦の様子です。









日々充実の朝食を投稿する小沢さんに、フォロワーからは「パワーいただきます」「元気もらいました」「勉強になります」「昆布水真似したい」「美味しそうで流石やなぁ」「熱中症に気を付けて」など、リスペクトと応援の声が多数集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】